«Товарищ ребенок»: люди и время

Одна из самых важных тем картины – героическое сохранение себя, своей самости.

Обаяние Феликса, сыгранного Тамбетом Туйском, как раз в этом повседневном, неброском героизме, в постоянном внутреннем сопротивлении системе.

Феликс (Тамбет Туйск) и Леэло (Хелена Мария Рейснер) – какое счастье прокатиться с отцом на мотоцикле. ФОТО: Кадр из фильма

В фильме есть блестяще снятый эпизод. Феликс занимается с детьми на школьном стадионе. Учит, как брать спринтерский низкий старт. И тут к школе подъезжает черная «Победа». Феликс, стартовав, делает по беговой дорожке круг за кругом – так, наверно, он бежал в молодости, когда мечтал поехать на Олимпийские игры и встретиться там с великим Пааво Нурми. Это уже не бег, а полет – душа его свободна, а угроза ареста вдохновляет в последний, возможно, раз ощутить эту свободу.

Тему сохранения себя, своей свободной души в несвободных условиях, ведут и старшие Тунггалы, прекрасно сыгранные Лембитом Петерсоном и Марией Кленской.

В любое время человек может сохранить себя. А сохранив, почувствовать, что ненависть бессильна и бесплодна, избавиться от ее наваждений можно только любовью, пониманием, памятью о том, что в самые трудные времена люди выживали благодаря неистребимому чувству роя, рождавшему в них стремление помогать друг другу, спасать друг друга.

Детский взгляд

В роли маленькой Леэло - Хелена Мария Рейснер, которой во время съемок было семь лет.

Общеизвестно, что ребенок в кадре убедительнее любого взрослого. Но здесь дело не в одном только обаянии и детской непосредственности. Маленькая актриса не просто искренна и органична. Она еще и понимает все то, что нужно понимать ее героине. И абсолютно по-детски реагирует на обстоятельства того времени.

Ребенок по определению эгоцентричен. Это в нем заложено – как средство выживания и самоосуществления. Если в его мире что-то происходит не так, как надо, ребенок ищет причины в себе.

«Я была плохим ребенком, и мамочка ушла от нас», - говорит Леэло. На совести любого ребенка есть проказы (те, кто читал книгу, знают, что на совести маленькой героини их было даже чуть больше среднего). Девочка не может понять, отчего маму увели черные люди, говорившие на незнакомом языке. Ей кажется, что все это – наказание за детские шалости. Ведь даже когда с фронтона парикмахерской упала буква, Леэло решила, что виновата в этом.

Незамутненная детская логика и детская наивность могут стать очень выразительными свидетельствами эпохи. Когда Леэло убеждается, что она уже долго была хорошей девочкой, а мама все не возвращается, она ищет причины в отце. Тот небрит, рубашка заношена и нештопана. «Ты плохо себя ведешь, и оттого мамочка не возвращается к нам», - говорит девочка.

Иногда ребенок может такое сказануть, что в дрожь бросает. Муж ее тети в Сибири. Тетя боится, что и ее сошлют. «Не печалься, тетечка, в Сибири ты встретишься с Ээро», - утешает ее ребенок.

Ребенку яркое, привлекательное запоминается лучше, чем плохое. Увидев марширующих пионеров, Леэло хочет устроить и у себя «пионерский праздник». Вешает на шею своему мишке отцовскую медаль на сине-черно-белой ленте.

Абсурдная эпоха ведет к смешению понятий. Советские песни постоянно звучат по радио. Леэло не очень-то понимает, о чем они, но мелодии там зажигательные. Пионеры ходят строем с песней, носят красные галстуки, и Леэло хочет быть, как они. К ужасу родных она поет известную советскую песню «Первый сокол – Ленин, второй сокол – Сталин», уже расторопно переведенную на эстонский язык.

Но пока длится фильм, меняется характер. Леэло взрослеет, она начинает лучше понимать царящую в мире несправедливость – и остается при этом ребенком. Наивным, простодушным. И потому – все еще способным быть счастливым.