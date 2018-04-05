Член правления Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег через эстонский филиал

Морк проработал в банке с 1999 года и с 2012 отвечал за сегмент банка и международный бизнес, включая деятельность Балтийских стран.

"Я уважаю решение Ларса Морка уйти в отставку. Несмотря на то, что расследование еще идет, ясно наверняка, что банк должен был начать более разностороннее расследование намного раньше, - сообщил руководитель Совета директоров Danske Bank Оле Андерсен. - Расследование помогло бы нам понять всю суть проблемы и принять необходимые решения быстрее".