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  • Член правления Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег через эстонский филиал

Член правления Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег через эстонский филиал

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ФОТО: SCANPIX DENMARK/REUTERS

Сегодня Danske Bank сообщил, что член правления Ларс Морк уходит в отставку. 

Морк проработал в банке с 1999 года и с 2012 отвечал за сегмент банка и международный бизнес, включая деятельность Балтийских стран.

"Я уважаю решение Ларса Морка уйти в отставку. Несмотря на то, что расследование еще идет, ясно наверняка, что банк должен был начать более разностороннее расследование намного раньше, - сообщил руководитель Совета директоров Danske Bank Оле Андерсен. - Расследование помогло бы нам понять всю суть проблемы и принять необходимые решения быстрее". 

Морка освободят от должности так быстро, как это удастся. 

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