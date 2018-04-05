Грушко: США продолжают создание плацдарма силы в странах Балтии

«США продолжают двойственную линию на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, а с другой - подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона повышения военных бюджетов до 2% (ВВП, - "ИФ")», - заявил он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать решение Белого дома о предоставлении странам Балтии военной помощи на 170 млн долларов.

Он добавил: «Здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились, прежде всего, на приобретение американских вооружений, поскольку по натовским нормативам не менее 20% военных расходов должны идти на закупку техники и вооружений».