Трое в лодке, не считая Трампа

Оптимизм Кальюлайд вполне понятен и более чем вполне ожидаем. Да и то сказать – было бы, по меньшей мере, странно, если бы она, а хоть бы и кто-то из её коллег по региону, сказали бы о высокой принимающей стороне: «Знаете, нас мистер Трамп как-то разочаровал…».

У кого «фабрика грёз», у кого – «фабрика троллей»

Любопытное совпадение: именно в тот день (у нас это был уже вечер), когда троих «прибалтов» принимали в Белом доме, в Таллинне телеканал ЭТВ+ демонстрировал документальный фильм известного журналиста Пола Морейры «Внутри российской машины информационной войны» (Inside the Russian Info War Machine, Франция, 2018). Этот фильм повествует о механизмах и технологиях формирования общественного мнения и, что главнее, общественного сознания на основе т.н. фейковых новостей, с использованием мемов, ботов, «фабрик троллей» и прочих инструментов из современного арсенала «психотропного оружия массового поражения», которое действует без использования химии, достигая при этом гораздо более значимого эффекта.

Фильм действительно содержит массу интересных фактов, но при этом изобилует версиями и мнениями экспертов, которые не всегда основываются на неопровержимой доказательной базе. Впрочем, это неотъемлемое право авторов – давать свои оценки происходящему и высказывать версии там, где не хватает фактов. Таким приёмом пользуются журналисты всех стран и во все времена. Интереснее другое.

Среди многих примеров умелого воздействия на массовое сознание с помощью манипуляций и подтасовок фактов, которое авторы практически безоговорочно признают за российскими хакерами, чаще всего приводится избрание Дональда Трампа президентом Соединённых Штатов Америки. То есть зрителю почти навязчиво (хотя на самой-самой грани) внушается: Трамп стал лидером ведущей мировой супердержавы главным образом благодаря усилиям российской пропагандистской машины, действовавшей в самой изощрённой форме.

Очень хочется верить, что Керсти Кальюлайд, как и Даля Грибаускайте, и Раймондс Вейонис, не видели этот фильм до своей встречи с американским коллегой. Иначе как бы они, будучи проинформированными о подлинных силах, сделавших Трампа президентом, могли пожимать ему руку и вообще верить его словам о том, что «никто не был так твёрд по отношению к России», как он…

«Апрельские тезисы» президента Трампа

По части афористичности высказываний на этот раз Дональд Трамп превзошёл самого себя. В сравнении с ним светлой памяти бывший российский премьер Черномырдин Виктор Степанович (ЧВС) выглядит просто Златоустом. Вот лишь несколько жемчужин из «апрельских тезисов» вождя мирового олигархата.

О Китае: «Я очень уважаю президента Си. Два самых невероятных дня своей жизни я провел именно в Китае. Он невероятный человек…».

О саммите Балтия – США: «Это – демонстрация тесной и продолжительной дружбы с балтийскими народами. Спасибо вам большое за эти длительные и невероятные отношения».