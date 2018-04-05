Отпуск эстонцев на Бали закончился незаконным задержанием

Комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лийсы Тоотс:

МИД в курсе произошедшего. И хотя граждане Эстонии напрямую в помощи Министерства иностранных дел не нуждались, мы не можем разглашать точные обстоятельства произошедшего.

Если гражданина Эстонии задерживают за рубежом и человек уверен, что не сделал ничего противоправного, нужно сохранять терпение и всячески сотрудничать с властями. При необходимости нужно сообщить близким место своего нахождения и попросить оповестить консула/почетного консула о своем задержании.

Привести в пример аналогичные ситуации мы сейчас не можем, поскольку сообщений об одновременном задержании большого количества людей (более двух) не поступало к нам в течение последних пары лет.