Отпуск эстонцев на Бали закончился незаконным задержанием

Дуло автомата у затылка, руки связаны за спиной, никакой возможности связаться с Министерством иностранных дел Эстонии или местным консулом – в такой ситуации 14 марта оказалась отправившаяся насладиться ознакомительным коктейлем в кафе гостиницы, предложенной в туристической Меке Нуса-Дуа на Бали, компания путешественников из Эстонии, пишет Postimees.
Послеобеденная ленивая нега с живописными видами, открывающимися из расположенного на крыше гостиницы кафе, в туристической Меке Нуса-Дуа. За спиной у нашей компании из пяти человек осталась одна чудесная неделя отпуска на восхваляемом острове Бали и еще более восхваляемом острове Гили. Эту неделю мы решили провести в хорошей четырехзвездочной гостинице.
Во время обсуждения заказа коктейлей и дальнейших планов успеваем заметить, что в сонной тишине кафе на крыше кроме нас расположилась одна интересная компания – впечатляюще мускулистые и покрытые татуировками белые мужчины огромного роста.
Вдруг с удивлением вижу, что к нашему столу приближается человек в черной маске на лице и с автоматом, которого я не могу забыть до сих пор. И таких много – через несколько мгновений весь бар заполнен людьми в черных масках и с автоматами.
Все происходит настолько быстро, что я не успеваю ни о чем подумать: в следующий момент у троих мужчин из нашей компании уже связаны за спиной руки, их бросают на пол кафе, направив дула автоматов в затылки.
Краем глаза успеваю заметить ту компанию мускулистых мужчин. В то же время конфискуются наши лежавшие на столе телефоны и женщинам приказывают отойти в сторону от эпицентра событий за стол, рядом с которым уже удобно расположилась и тычет в мобильники группа спецназовцев – очень вызывающе ведущих себя мужчин.
Кто это, в тот момент мы не понимали. Хотя я успела заметить, что на паре деятелей были надеты бронежилеты, на спине которых написано «Полиция», но поскольку я слышала-читала о коррумпированности местной полиции, а поведение компании кажется очень странным, я сомневалась в официальности происходящего и мысли склонялись в сторону захвата заложников и всего такого.
Правда, став участницей плохого фильма, и ожидая, что будет дальше, меня не отпускала мысль, что нам – обычным туристам нечего бояться и вот-вот этот ужас закончится: мужчинам освободят руки, и мы сможем продолжить свой отпуск.
Держи карман шире! Кто-то где-то решил, что всю компанию нужно доставить на машинах в отдел полиции в Бадуги.
Кстати сказать, за все это время никто не объяснил нам ни слова о том, в чем проблема. Впрочем, среди задерживавших не было и ни одного человека, который мог бы сделать это на понятном английском языке.
Целая вечность прошла в бешеной гонке по Бали и вот мы уже в отделе полиции. Прошла еще одна вечность, пока мы ждали человека, у которого находились ключи от наручников. В итоге, после нескольких часов ожидания и нашего настойчивого негодования откуда-то пришел кто-то с ключами.
Дальше мы смогли в полной мере почувствовать, что в действительности означает распространенное выражение maybe tomorrow (может быть, завтра – ред.) в отношении местных туристов. В этом стиле проходило все наше нахождение в отделе полиции.
С приходом ночи нас отправили в помещения на верхних этажах отдела, где мы как-то провели время на стульях и шкафах.
После многократно заданных вопросов, мы, наконец, узнали причину, по которой нас держали взаперти. Предположительно, две ночи назад где-то в клубе произошла драка, после которой двое местных попали в больницу, и, предположительно, виноваты в этом были белые люди. Цвет кожи был единственным, в чем нас обвиняли.
Естественно, к тому времени мы уже несколько раз требовали, чтобы нам разрешили связаться с консулом Эстонии в Индонезии. Откуда-то я помнила, что на Бали есть только почетный консул Эстонии. Смартфоны у нас отобрали и звонить не разрешили.
Позже выяснилось, что таким образом нарушили международное право, но, к счастью, в сумочке у одного нашего попутчика остался кнопочный телефон, который полицейских почему-то не заинтересовал, и при помощи него мы связались с Министерством иностранных дел Эстонии. МИД был готов вмешаться лишь тогда, когда после нашего задержания пройдет 48 часов.
В прокуренных до предела помещениях полиции, не имея возможности для элементарной гигиены и сна, еще одна ночь не казалась слишком уж соблазнительной. Если не считать этого, происходящее вокруг принесло нам и много смешных моментов: утренняя девочка-уборщица, которая распихала шваброй мусор из центра пола по углам; время от времени перемещающаяся из одной комнаты в другу компания молодых мужчин, курящих со значительными лицами и уткнувшихся в телефоны; громкоголосый храп полицейского, направленного, чтобы охранять нас, сотрясавший весь дом.
А знаете, чем занимаются полицейские Бали во время ночных дежурств? Естественно, сидят вокруг стола, непрерывно курят, играют на гитаре и поют (хорошо, между прочим) песни Эда Ширана.
Из положительного в адрес местной полиции нужно сказать, что еду и воду приносили сразу, стоило только изъявить такое желание, а после поездки мы признали, что лучший за всю поездку Нари-горенг (рис с овощами и мясом) предлагали именно в отделении Бадунга.
Когда начал приближаться вечер второго дня, мы поняли, что какой-то высокопоставленный босс подписал документы о нашем освобождении. После этого прошло еще семь часов прежде, чем каждый из нас расписался на примерно 20 документах на местном языке (да, в разумном мире нужно было заставить перевести их на какой-то доступный нам язык, но, учитывая местную бюрократию, это означало бы еще пару ночей на полицейском шкафу для принтера).
Около пяти утра мы добрались до гостиничных кроватей, с sorry от полицейского водителя в ушах и несколько психоделически звучащим для раннего утра смехом.
К счастью, на этом экстремальный опыт от поездки закончилась, если не учитывать того последствия, что во время обыска номеров, который прошел пару дней назад, в неизвестном направлении исчезли три зарядки для iPhone и две пары наушников. Полицейские Бали обогатились на них и явно счастливы.
Уроком от нашей невероятной истории может стать то, что во время поездки может возникнуть ситуация, для предотвращения которой вы сами ничего сделать не можете. Именно поэтому каждому путешественнику, отправляющемуся далеко и в сильно отличающееся от нашего культурное пространство, будет разумно выяснить, где находится посольство/консул или почетный консул Эстонии, которые могли бы помочь, если вы окажетесь в неловкой ситуации.
И, конечно, я не призываю любителей путешествовать оставаться дома из-за страха перед разными происшествиями. Напротив – путешествуйте, наслаждайтесь, исследуйте, набирайтесь опыта и посещайте разные страны мира с открытым сердцем. Это чаще всего приносит очень хороший жизненный опыт и осознание того, что мы живем в хорошо работающей, безопасной и заботящейся стране.
Комментарий пресс-секретаря Министерства иностранных дел Лийсы Тоотс:
МИД в курсе произошедшего. И хотя граждане Эстонии напрямую в помощи Министерства иностранных дел не нуждались, мы не можем разглашать точные обстоятельства произошедшего.
Если гражданина Эстонии задерживают за рубежом и человек уверен, что не сделал ничего противоправного, нужно сохранять терпение и всячески сотрудничать с властями. При необходимости нужно сообщить близким место своего нахождения и попросить оповестить консула/почетного консула о своем задержании.
Привести в пример аналогичные ситуации мы сейчас не можем, поскольку сообщений об одновременном задержании большого количества людей (более двух) не поступало к нам в течение последних пары лет.