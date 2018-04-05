Внимание, новый розыгрыш!
5 апреля 2018 г., 11:24
Дорогие читатели Rus.Postimees! Уличное гурме-кафе Jahu приглашает любителей пиццы опробовать новое меню. А мы предлагаем вам попытать счастья в нашем новом розыгрыше.
Итак, разыгрываем: две любые пиццы от Вадима Пярна, два бокала экологически чистого натурального эстонского яблочного сока, два эклера от LushMama и две чашки кофе на выбор – из семи специально подобранных для Jahu сортов зерен от Ventus Röstikоda.
Итоги конкурса мы подведем через неделю, 12 апреля, а победителям, кроме вкусной еды, предстоят интервью, встреча с собственниками заведения и уже ставшая традиционной фотосессия.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!