четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Дело Autorollo: признанный виновным адвокат перебивается с хлеба на воду

Дело Autorollo: признанный виновным адвокат перебивается с хлеба на воду

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Признанный виновным по нашумевшему делу Autorollo бывший присяжный адвокат Сийм Рооде в настоящее время работает юристом в адвокатском бюро, где его официальная зарплата составляет 500 евро, а его банковский счет был ранее арестован Налогово-таможенным департаментом, пишет Majandus24.

Данная информация значится в поданной Рооде кассационной жалобе на решение суда, в которой он просит у государства помощи в оплате госпошлины, пишет Äripäev.

Начиная с декабря 2016 года Рооде имеет налоговую обязанность в 20 122 евро, банковский счет бывшего присяжного адвоката арестован, а также ему запрещено в течение четырех лет заниматься предпринимательской деятельностью.

На вопрос журналиста о том, разорило ли адвоката дело Autorollo, Рооде ответил: «Вы можете мне не верить, но иногда люди считают иначе. Я бы сказал так: у смирительной рубашки и савана нет карманов».

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