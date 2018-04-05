Дело Autorollo: признанный виновным адвокат перебивается с хлеба на воду

Данная информация значится в поданной Рооде кассационной жалобе на решение суда, в которой он просит у государства помощи в оплате госпошлины, пишет Äripäev .

Начиная с декабря 2016 года Рооде имеет налоговую обязанность в 20 122 евро, банковский счет бывшего присяжного адвоката арестован, а также ему запрещено в течение четырех лет заниматься предпринимательской деятельностью.

На вопрос журналиста о том, разорило ли адвоката дело Autorollo, Рооде ответил: «Вы можете мне не верить, но иногда люди считают иначе. Я бы сказал так: у смирительной рубашки и савана нет карманов».