Сможет ли, достоин ли, способен? Король лыж пытается вернуться

Нортуг даже заявлял, что готов бегать под российским флагом, но это была лишь шутка. Теперь же норвежец восстановился от травм и болезней и даже выиграл пару стартов в Норвегии. Правда, будущее Нортуга в сборной Норвегии по лыжам все еще в тумане: состав команды, которая будет готовиться к сезону 2018-19 и Чемпионату мира в Австрии будет сформированна на этой неделе, и, пока, кандидатура Нортуга, судя по заявлениям руководства норвежской команды, не является приоритетной: в этом сезоне выстрелил Йоханнес Клебо, провел очень сильный сезон Мартен Сундбю, да и обойма спортсменов у Норвегии в лыжах такова, что перспективных лыжников у викингов много, а Нортуг, который любит попадать в различные криминальные истории, может подвести команду в любой момент.

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфсхюс не стал комментировать слухи о возможном возвращении лыжника Петтера Нортуга в национальную команду. Функционер рассказал, что со спортсменом постоянно поддерживается связь.

«Мы говорили с Нортугом по телефону о следующем сезоне. Также мы обсуждали минувший сезон. Пока я больше ничего не могу сказать о будущем Петтера», — цитирует Лёфсхюса NRK.

Однако лыжный мир ждет возвращения своего короля. Его соперничество в новом сезоне с Клебо, Большуновым, Сундбю и другими звездами может придать лыжному спорту новый импульс и окончательно скинуть биатлон с вершины телевизионных трансляций.

Норвежские СМИ сообщили, что Нортуг усиленно готовится к новому сезону. Спортсмен приобрёл специальное беговое оборудование для тренировок лыжников.

«Я и сам думал купить похожую беговую дорожку. Но боюсь, что в доме моих родителей нет столько места. Наверное, пора выбросить игровую приставку и телевизор, чтобы всё вместить. Если Петер хочет вернуться, то это хорошо. Он – спортсмен, у которого я могу многому научиться. Надеюсь, что и он может чему-то научиться у меня. Я всегда готов к совместной работе», — цитирует Клебо NRK.