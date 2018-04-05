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  • Фото: прелестная дача в Кабернеэме готова к встрече нового хозяина

Фото: прелестная дача в Кабернеэме готова к встрече нового хозяина

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ФОТО: city24.ee

Совсем рядом с Таллинном, в Кабернеэме, в 150 метрах от моря находится домик, лучше которого для дачного отдыха трудно себе представить, пишет Kodu

В сорока километрах от Таллинна, в живописном Кабернеэме, находится дом, построенный в 1999 и полностью реновированный в 2016. 

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В доме есть терраса, гостиная с камином, кухня-столовая, две спальни и баня. Отопление - печное, крыша - камышовая. Общая площадь дома - 70 квадратных метров. 

Для круглогодичного проживания дом не приспособлен, так как имеющегося утепления недостаточно. 

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В Кабернеэме много домов, где живут постоянно, есть магазин и модный ресторан OKO. С Таллинном хорошее автобусное сообщение. 

Больше фото и информации ЗДЕСЬ!

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