Фото: прелестная дача в Кабернеэме готова к встрече нового хозяина

В сорока километрах от Таллинна, в живописном Кабернеэме, находится дом, построенный в 1999 и полностью реновированный в 2016.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В доме есть терраса, гостиная с камином, кухня-столовая, две спальни и баня. Отопление - печное, крыша - камышовая. Общая площадь дома - 70 квадратных метров.

Для круглогодичного проживания дом не приспособлен, так как имеющегося утепления недостаточно.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

В Кабернеэме много домов, где живут постоянно, есть магазин и модный ресторан OKO. С Таллинном хорошее автобусное сообщение.