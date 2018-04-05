Фото: прелестная дача в Кабернеэме готова к встрече нового хозяина
5 апреля 2018 г., 14:33
Совсем рядом с Таллинном, в Кабернеэме, в 150 метрах от моря находится домик, лучше которого для дачного отдыха трудно себе представить, пишет Kodu.
В сорока километрах от Таллинна, в живописном Кабернеэме, находится дом, построенный в 1999 и полностью реновированный в 2016.
В доме есть терраса, гостиная с камином, кухня-столовая, две спальни и баня. Отопление - печное, крыша - камышовая. Общая площадь дома - 70 квадратных метров.
Для круглогодичного проживания дом не приспособлен, так как имеющегося утепления недостаточно.
В Кабернеэме много домов, где живут постоянно, есть магазин и модный ресторан OKO. С Таллинном хорошее автобусное сообщение.
Больше фото и информации ЗДЕСЬ!