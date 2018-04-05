Несмотря на заявление и просьбы, судебные исполнители сняли весь доход мужчины

Житель Таллинна Андрей Плакан получает пособие по нетрудоспособности, что гораздо ниже минимального дохода. Тем не менее, судебные исполнители снимают и эти деньги. «Моими делами занимаются восемь исполнителей, и одни понимают, что этот доход снимать нельзя, а другие снимают, – возмущается недостатками системы мужчина. – Уходит 10 дней, чтобы эти деньги вернули, но их тут же снимает другой. Так они и перекидывают мое пособие друг другу. Абсурд какой-то! И приходится нанимать юриста, чтобы мне мои же деньги вернули», пишет "МК-Эстония".