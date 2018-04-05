четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Несмотря на заявление и просьбы, судебные исполнители сняли весь доход мужчины

Несмотря на заявление и просьбы, судебные исполнители сняли весь доход мужчины

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Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Житель Таллинна Андрей Плакан получает пособие по нетрудоспособности, что гораздо ниже минимального дохода. Тем не менее, судебные исполнители снимают и эти деньги. «Моими делами занимаются восемь исполнителей, и одни понимают, что этот доход снимать нельзя, а другие снимают, – возмущается недостатками системы мужчина. – Уходит 10 дней, чтобы эти деньги вернули, но их тут же снимает другой. Так они и перекидывают мое пособие друг другу. Абсурд какой-то! И приходится нанимать юриста, чтобы мне мои же деньги вернули», пишет "МК-Эстония".

У Андрея – бурное криминальное прошлое и десятки тысяч долга государству и разным магазинам, ущерб которым он своей деятельностью много лет назад нанес.  В январе этого года он вышел на УДО и сидит сейчас дома с электронным браслетом. Его доход – пособие по нетрудоспособности и социальное пособие для инвалидов, в общей сложности около 400 евро в месяц.

«Когда меня выпустили, я первым же делом пошел к юристу и попросил разослать судебным исполнителям заявления с просьбой оставлять на моем счету доход в размере минимальной зарплаты, – рассказывает Андрей. – Все эти письма получили, многие даже ответили. Но когда мне первый раз перевели пособие по нетрудоспособности, его тут же сняли!»

Читайте всю статью на "МК-Эстонии".

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