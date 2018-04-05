Россияне хотят вернуть олимпийские медали

«Следственный комитет не принимает участия в расследовании — это не в их компетенции, так как это не уголовное дело. Делом занимаются наша федерация, МВД и прокуратура. Ездил на допрос в прокуратуру, предлагал свои версии, вспоминал, что происходило после последней отрицательной пробы до положительных. Очень долго общались. Недавно ездил на полиграф, но о результатах мне не сообщили.

Версия та же, что и была, потому что мы знаем всю правду. Понятно, что подкинули. Но кто это сделал — пытаемся сейчас выяснить. Всё сложно. Сложно найти человека, если он сам не придёт и не скажет, что это он сделал. Есть подозрение, но пока мы на сто процентов не уверены, то не можем ничего сказать.

Работа идёт полным ходом, подключаем для защиты адвокатов. Просим специалистов писать заключения. Подключили изобретателя милдроната и ещё какого-то французского специалиста.

У нас время до 26 апреля, когда пройдёт суд в Швейцарии. До этого времени надо собрать базу, чтобы оспорить дисквалификацию. А дальше можно говорить, что мельдоний никак не мог помочь мне.

Швейцарские юристы пока не предоставили линию защиты, мы только начали работать. Не рассказали по пунктам, что и как может произойти. Но советы давали, что и зачем нужно делать.

Самая главная задача — отменить дисквалификацию и постараться вернуть медали. Если удастся оспорить дисквалификацию, то шанс на медали есть", — рассказал Крушельницкий в эфире ТК «Россия 24».

Анастасия Брызгалова призналась, что не хочет обвинять кого-либо в положительном допинг-тесте своего мужа Александра Крушельницкого без доказательств.

«Я тоже была на допросе. Нас развели по разным комнатам, и мы рассказывали, что с нами происходило. Звонят часто, спрашивают подробности.

Обвинять никого не хочется. Потому что если потом вскроется, что это был другой человек, а мы уже наговорили…