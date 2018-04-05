Столичные власти подумывают о продаже доли в Таллиннском телевидении

Мэрия хочет найти частного инвестора, чтобы увеличить зрительскую аудиторию и снизить существующее в обществе напряжение, пишет Tehnika.

Созданное по решению столичного горсобрания Таллиннское телевидение начало свою деятельность в 2011 году. Подавляющее большинство представленных в столице политических сил постоянно обещает закрыть телеканал в случае прихода к власти. Получается, что потенциальный совладелец телеканала должен учитывать не самое стабильное положение своего политического партнера.

Весьма вероятно, что продажа доли в ТТВ приведет к переменам в как в штате сотрудников, так и программе вещания телеканала. Разумеется, все это будет стоит немалых денег. В то же время ТТВ имеет по Эстонии большое покрытие, поэтому есть все предпосылки для роста рейтинга и прибыли.

Интересно, что большинство переговоров с потенциальными партнерами проводятся под покровом тайны. Факт переговоров подтверждают как члены правления ТТВ, так и председатель совета телеканала.

Член правления таллиннского телевидения Таави Пукк признал, что они действительно думают о продаже доли телеканала. Также он отметил, что возможная продажа уже повлияла на программу телеканала, которая стала более сбалансированной, а прибыль ТТВ существенно выросла.

Мэр и одновременно председатель совета ТТ Таави Аас сообщил, что положение телеканала улучшается. Потенциальные инвесторы ждут от телеканала большей прозрачности и переговоров, которые не будут вестись тайком.

КОММЕНТАРИИ

Мэр Таллинна Таави Аас

Сделка должна быть выгодной и интересной для обеих сторон. ТТВ может выиграть от ухода частных телеканалов из свободного вещания. У телеканала есть потенциал. Если получится, мы продолжим свою деятельность вместе с каким-либо партнером, либо самостоятельно — если потребуется.

Свен Нуутманн, председатель правления Eesti Meedia

Предпосылкой для нашего интереса, несомненно, станет прозрачный и открытый процесс продажи. В настоящее время мы этого не видим. Главный вопрос в нынешней ситуации — насколько нужен подобный телеканал в условиях и без того переполненного рынка. Я очень скептически отношусь к этой затее.

Хороший телеканал должен состоять из аполитичной команды. Конечно, к плюсам можно отметить тот факт, что телеканал имеет свою аудиторию. Повторю свою мысль: если имеет место непрозрачный процесс продажи, а об условиях договариваются где-то в темном углу, нас это вряд ли заинтересует.

Мари-Лийз Рюйтсалу, председатель правления Ekspress Grupp