Олимпийскую чемпионку насиловали, унижали и назвали сволочью

"Это было... как это по-русски сказать? Домогательства, - рассказала Корбут. - Ну и в конечном итоге перед Олимпиадой он меня просто изнасиловал. Это правда. И вы знаете, я живу с этим, это очень тяжело. Я скрывала, было очень стыдно. Перед Олимпийскими играми в Мюнхене. Это произошло в Минске, в гостинице "Юбилейная", прямо перед Олимпиадой. Мне было 17 лет."

Гости программы, среди которых были как и коллеги Корбут по спортивной гимнастике, как чемпионка ОИ Ольга Карасева, усомнились в правдивости слов Корбут и ведущий программы предоставил слово самому Кнышу: "Вранье с первого до последнего слова. Клевета!" - заявил Кныш.

"Как вы меня повезли в машине и били там? Когда вы мне отбили перепонку? Я не могла тренироваться целую неделю? - набросилась на него Корбут. - Когда вы купили коньяк в Минске, хотя сами не пили? Налили мне "пробку" и тогда меня изнасиловали? Я уважаю вас как тренера, но как человек вы никто для меня."

"Какое хамство! Ах, какая гадина! Вот какая благодарность? Мне что же, перекрикивать тебя, паскуда ты. Гадость ты, сволочь ты", - сказал Кныш.

Бывший муж Корбут Леонид Борткевич сказал, что Корбут жалеет о том, что рассказала об изнасиловании :"Думаю, что у неё просто накипело за всю жизнь. И потом — это всё было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело. Это можно узнать в Гродно, там есть документы насчёт девочки, её родители тоже подали на него. Мы ходили к генеральному прокурору республики и тогда попросили, чтобы не открывали это дело. Я-то его знаю хорошо, он врёт на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть. Он, конечно, великий тренер и творческий человек, даже стихи писал. Но вот это… Ольга сама сейчас жалеет, что у неё это вырвалось, но это правда, это действительно было. Представляете, как у человека кипит-кипит, а потом наконец она освобождается от этого", - сказал Борткевич.

Спортивный комментатор Владимир Гомельский напомнил, что обвинения в домогательствах — бич спортивных тренеров. Он указал, что в советское время тренера по фигурному катанию Станислава Жука тоже обвиняли в домогательствах, но удалось доказать его невиновность. «Это специфика труда мужчины-тренера с женщиной-спортсменкой», — сделал вывод Гомельский.

За спортсменку пытались вступиться несколько человек из зрительного зала, но микрофон им не дали.

Выпуск вызвал возмущение у части зрителей передачи. Они высказали негодование в Facebook. «Выключил я на том моменте, когда Шатилова (диктор центрального телевидения) вместе с Ненашевой (певица народных песен) стали кланяться (в прямом смысле) тренеру и говорить ему "спасибо" за Оленьку Корбут, что сделал из нее настоящую олимпийскую чемпионку и такого прекрасного человека!» — возмутился пользователь Daniel Titov, обративший внимание на реакцию гостей шоу. Его пост собрал на Facebook более полусотни репостов и более тысячи лайков.

«Люди, которые требуют "доказательств", вообще понимают, о чем они говорят? Какие доказательства могла собрать девочка в обсуждаемой ситуации, кому она могла рассказать? Уважаемый же человек, тренер, никто не поверит, со всеми так, наверное», — написала адвокат Дарья Тренина.