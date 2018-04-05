четверг, 5 апреля 2018 г.
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Американский сенатор: США готовы противостоять России в Крыму и в Донбассе

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ФОТО: ALEKSEY FILIPPOV/AFP

США отстаивают территориальную целостность Украины и готовы противостоять действиям России в Донбассе и в Крыму, утверждает американский сенатор Роберт Портман.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа, несмотря на то, что говорят в СМИ, приняла определенную линию по поддержке Украины... мы будем продолжать это делать и в предвыборное время в Украине", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Сенатор напомнил, что санкции США в отношении России были продлены, также было принято решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

"Агрессия, которая продолжается на востоке (Украины - ИФ) и незаконная аннексия Крыма, конечно же, возмущают нас. Мы остаемся с украинским народом, отстаивая территориальную целостность и готовы настаивать на этом, пока Крым не будет возвращен. И готовы создавать сопротивление России, которая прибегает к ненадлежащим действиям в Крыму и на Донбассе", - уточнил сенатор.

По его словам, администрация Трампа пытается поддерживать конструктивные отношения с РФ, в частности, для того чтобы можно было урегулировать вопрос ядерного вооружения.

"То, что президенты (США Д.Трамп и РФ Владимир Путин - ИФ) собираются встретиться, то это касается намерений вести диалог. Есть много вопросов, которые президенты должны обговорить, не только то, что происходит в Украине ", - пояснил Портман.

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