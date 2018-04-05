Видео: американские дипломаты покинули Москву
5 апреля 2018 г., 12:35
Сотрудники посольства США в Москве рано утром 5 апреля стали покидать здание дипмиссии, сообщает Newsru.com.
Американские дипломаты и их семьи покинули посольство сегодня в 6:30 утра.
Как сообщалось, в конце марта МИД РФ объявил о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - в частности, было принято решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге. Им было предписано покинуть территорию страны пребывания до 5 апреля.