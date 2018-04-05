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Видео: американские дипломаты покинули Москву

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ФОТО: Pavel Golovkin/AP

Сотрудники посольства США в Москве рано утром 5 апреля стали покидать здание дипмиссии, сообщает Newsru.com.

Американские дипломаты и их семьи покинули посольство сегодня в 6:30 утра. 

Автобус с американскими дипломатами уезжает из посольства. 

ФОТО: VASILY MAXIMOV/AFP/Scanpix

Как сообщалось, в конце марта МИД РФ объявил о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - в частности, было принято решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге. Им было предписано покинуть территорию страны пребывания до 5 апреля.

Автобус с американскими дипломатами уезжает из посольства. 

ФОТО: VASILY MAXIMOV/AFP/Scanpix

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