Видео: американские дипломаты покинули Москву

Как сообщалось, в конце марта МИД РФ объявил о зеркальных мерах в ответ на высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - в частности, было принято решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге. Им было предписано покинуть территорию страны пребывания до 5 апреля.