Правительство одобрило более гибкую пенсионную систему: узнайте, какие перемены нас ждут в ближайшие годы

«Задача государства – обеспечить уверенность людей в защите от бедности в старости. Зарплаты у людей разные, но и в случае маленькой зарплаты пенсия должна обеспечить достаточный доход, чтобы риск бедности людей с низкими зарплатами не усиливался на пенсии – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. – Также необходима гибкость, чтобы хватало как рабочих рук, так и возможностей для самореализации пожилых людей».

По словам министра социальной защиты, в Эстонии появится пенсионная система, которая состоит из зависящей от стажа солидарной первой ступени, зависящей от размера зарплаты второй ступени и добровольной, опирающейся на вклад человека, третьей ступени.

«Более солидарная первая ступень предполагает, что она включает и зависящую от размера зарплаты вторую ступень. Большая связь с вкладом самого человека у будущих пенсионеров сохранится через вторую ступень и у желающих – через добровольную накопительную систему».

Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

С 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет. Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 год. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину – от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты – уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступень.

С 2027 года пенсионный возраст будет привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Таким образом пенсионная система будет соответствовать демографическим тенденциям, а при сокращении числа жителей можно будет выплачивать пенсии, соответствующие нынешним. Для родившихся в период 1970-1982 гг. вновь появиться возможность присоединиться ко второй ступени.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января прошлого года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед министерством социальных дел совместно с министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы. В ходе процесса согласования законопроекта министерства, заинтересованные группы и другие учреждения предоставили обратную связь по предложениям.