Российские налоговики будут отслеживать с беспилотников и облагать налогом гаражи и бани автоматически

Для поиска нелегальных построек сотрудники ФНС будут использовать беспилотники и спутники, а в качестве доказательства владения недвижимостью предоставлять аэрофотоснимки.

Дачникам с этого года будут автоматически начислять налог на имущество после регистрации всех дачных объектов в Едином госсреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ФНС. В реестр данные могут попасть даже без ведома владельца, так как теперь налоговикам не нужно будет заходить на участки для учета недвижимости. Достаточно лишь снять все постройки с воздуха.

Эксперты уже заявили, что в Единый госреестр при таком заочном оформлении могут попасть даже незначительные хозяйственные постройки, которые и за недвижимость считать нельзя: сараи, амбары, гаражи, бани и даже дачные туалеты, ведь по закону любая постройка, которая получила соответствующий номер в ЕГРН, облагается налогом.

Правозащитники не видят в этом никакой проблемы. "Не исключено, что при анализе фотосъемки некоторые некапитальные строения попадут в ЕГРН, но граждане всегда смогут это обжаловать", - делится своими соображениями адвокат по "дачной амнистии" Леонид Ольшанский.

По оценкам Счетной палаты, в России сейчас 100-150 млн незарегистрированных построек. Это коровники, гаражи, сараи, бани и непосредственно дома. Однако нынешняя кампания может коснуться пока только 40 тысяч объектов в Башкирии, Коми, Мордовии, Якутии, Тыве, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской и Псковской областях, а также в Севастополе. Об этом "Известиям" сообщили в Росреестре.