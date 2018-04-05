ЦСКА уже играл с «Арсеналом» в Лондоне. И тогда в Англии тоже отравили русского шпиона

23 ноября 2006-го в лондонской больнице University College умер 43-летний мужчина. Его звали Александр Литвиненко. Причина смерти – радиоактивное заражение, которое нарушило работу всех жизненно важных органов.

Кто такой Александр Литвиненко, наверное объяснять не надо, в этой истории интересен один момент, связанный с последним скандалом, получившем название "дело Скрипаля": в день отравления Литвиненко ЦСКА играл на "Эмирэйтс" с "Арсеналом".

Через 12 лет, правда, уже после отравления Сергея Скрипаля, ЦСКА снова приедет в столицу Великобритании на матч с "Арсеналом".

Главная версия британских правоохранительных органов – в России убийство курировалось на высшем уровне и проводилось с одобрения директора ФСБ Николая Патрушева и президента Владимира Путина. Исполнители – бывший сотрудник Главного охранного управления РФ и охранник Березовского Андрей Луговой и его друг Дмитрий Ковтун. Иностранные следственные органы восстановили всю цепочку передвижения двух русских по Лондону и выяснили, что отравить Литвиненко друзья пытались три раза. Первые две попытки, в октябре 2006-го, они провалили. После этого вернулись в Москву, а в конце месяца снова улетели в Англию. Там, в лондонской гостинице Millennium, 1 ноября 2006-го Луговой и Ковтун опять встретились с бывшим сотрудником ФСБ. Во время общения они подлили в его чай радиоактивное вещество – полоний-210.

Тем же вечером Литвиненко почувствовал себя плохо. А Луговой и Ковтун вечером пошли на футбол – в матче группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» принимал ЦСКА на «Эмирейтс». Позже стадион попадет в список из 12 мест, где были найдены следы полония. Во всех из них, например, в суши-баре, гостиницах, самолетах и даже в квартире бывшей жены Ковтуна в Гамбурге, присутствовали Луговой или Ковтун. Председатель британского Агентства по охране здоровья Кэтрин Льюис говорила тогда, что «вещество обнаружено в едва регистрируемых дозах и риск для здоровья населения отсутствует».