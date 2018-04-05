ЦСКА уже играл с «Арсеналом» в Лондоне. И тогда в Англии тоже отравили русского шпиона

Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и московским ЦСКА блог "Удар головой" портала sports.ru провел исторические параллели между обстоятельствами, предшествовавшими последнему матчу соперников в 2006 году, и сегодняшнему, который состоится почти 12 лет спустя. Тогда, осенью 2006 года, в Лондоне тоже был отравлен бывший сотрудник контрразведки КГБ и подполковник ФСБ, сбежавший в Британию.
23 ноября 2006-го в лондонской больнице University College умер 43-летний мужчина. Его звали Александр Литвиненко. Причина смерти – радиоактивное заражение, которое нарушило работу всех жизненно важных органов.
Кто такой Александр Литвиненко, наверное объяснять не надо, в этой истории интересен один момент, связанный с последним скандалом, получившем название "дело Скрипаля": в день отравления Литвиненко ЦСКА играл на "Эмирэйтс" с "Арсеналом".
Через 12 лет, правда, уже после отравления Сергея Скрипаля, ЦСКА снова приедет в столицу Великобритании на матч с "Арсеналом".
Главная версия британских правоохранительных органов – в России убийство курировалось на высшем уровне и проводилось с одобрения директора ФСБ Николая Патрушева и президента Владимира Путина. Исполнители – бывший сотрудник Главного охранного управления РФ и охранник Березовского Андрей Луговой и его друг Дмитрий Ковтун. Иностранные следственные органы восстановили всю цепочку передвижения двух русских по Лондону и выяснили, что отравить Литвиненко друзья пытались три раза. Первые две попытки, в октябре 2006-го, они провалили. После этого вернулись в Москву, а в конце месяца снова улетели в Англию. Там, в лондонской гостинице Millennium, 1 ноября 2006-го Луговой и Ковтун опять встретились с бывшим сотрудником ФСБ. Во время общения они подлили в его чай радиоактивное вещество – полоний-210.
Тем же вечером Литвиненко почувствовал себя плохо. А Луговой и Ковтун вечером пошли на футбол – в матче группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» принимал ЦСКА на «Эмирейтс». Позже стадион попадет в список из 12 мест, где были найдены следы полония. Во всех из них, например, в суши-баре, гостиницах, самолетах и даже в квартире бывшей жены Ковтуна в Гамбурге, присутствовали Луговой или Ковтун. Председатель британского Агентства по охране здоровья Кэтрин Льюис говорила тогда, что «вещество обнаружено в едва регистрируемых дозах и риск для здоровья населения отсутствует».
Луговой признался, что был на матче ЦСКА в Лондоне в 2006 году и поездка на Туманный Альбион случилась именно из-за футбола: "Я правда был на том матче, потому что болею за ЦСКА с рождения. Отец – военный, поэтому все связанное с этим делом с пеленок стало для меня родным. В том числе спорт. Я не фанат, всегда считал себя кузьмичом ("Кузьмич" на фанатском сленге - человек с центральных секторов трибун). Хотя люди из ультрас делали предложения. Мы с приятелями сидели не на фанатской трибуне, но в шарфах. Не махали и не кричали. А они заставили нас снять шарфы или убрать под куртки так, чтобы их не было видно. Непонятно зачем – вокруг сидели дружелюбные люди. Пришлось отпустить пару крепких словец. Были уже во фронтальной стойке. Потом решили не портить матч и все-таки оставить их в покое. Британцы потом сказали, что «Эмирейтс» стал одним из мест, где нашли следы полония? Они, по-моему, только в собственных туалетах его не нашли. Мне сложно это комментировать. Все материалы по делу Литвиненко засекречены. Мы не знаем, были там следы или нет."
Одним из болельщиков ЦСКА, который в тот день присутствовал на «Эмирейтс», был Вячеслав Соколенко. Друг Лугового, до матча он тоже пересекался с Литвиненко. «Одна из версий, которую выдвинули англичане, – к отравлению могли быть причастны фанаты ЦСКА! Дальше версии британских СМИ переросли в настоящую истерику. В какой-то момент получил травму футболист Анри – журналисты полдня кричали, что и он отравлен полонием, – вспоминает Соколенко события 12-летней давности. – После этого наши болельщики напечатали к следующему сезону Лиги чемпионов креативную майку с надписью «Лондон, Гамбург — to be continued…», то есть «продолжение следует». Сзади на майке была надпись: «ЦСКА Москва – ядерная смерть стучится в ваши двери».
Через 12 лет фанаты все-таки вспомнили ту футболку – из-за отравления бывшего русского военного разведчика, полковника Сергея Скрипаля. Событие опять произошло перед еврокубковым матчем «Арсенала» и ЦСКА. «Мистика, – говорит Луговой. – Тогда матч, и сейчас матч. Тогда выпускали специальные футболки после, сейчас – до».
Информацию о футболках «Novitchok tour-2018» Sports.ru подтвердил фанат ЦСКА, близкий к руководству клуба: «Мы даже придумали дизайн. Но из-за последних событий появилась вероятность, что возникнут проблемы на границе – могут закрывать людей, высылать, ущемлять их права. Вдруг англичане возьмут и арестуют всех болельщиков на въезде в страну в поисках этого «Новичка». В клубе решили избежать подобной ситуации и попросили отказаться от акции. Попросили такие люди, что сказать "нет" было нельзя. Сам Гинер».
По словам источника, перфоманс с футболками, возможно, получится после матча, но каким конкретно он выйдет, никто пока не знает. Похожие слова говорит и Луговой: «Не знаю точно, привезут ли фанаты эти майки в Лондон. Но думаю, что народное творчество не остановить. Кто-то и что-то наверняка сделает. Кстати, знаю, что некоторые английские болельщики через фэйсбук уже обращаются к болельщикам ЦСКА и заказывают такие футболки. Русский народ же с юмором. Англичане превратили историю вокруг Скрипаля во всемирное шоу, которое похоже на трагикомедию. Таким же образом – трагикомедийно – реагируют болельщики ЦСКА».