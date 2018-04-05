На отрезке Тартуского шоссе масимальная скорость движения составит 120 км/ч

Руководитель департамента шоссейных дорог Прийт Саук подтвердил, что в планах увеличить ограничение скорости до 120 км/ч на уже имеющейся четырехполосной дороге от Юри до Козе, передает rus.err.ee со ссылкой на err.ee .

"Согласно проекту, скорость на отрезке Козе-Мяо — 120 км/ч, и мы хотим его построить так, чтобы на нем можно было разрешить движение с такой скоростью", - отметил Саук, а также добавил, что долгосрочная цель Департамента шоссейных дорог — перестроить первый отрезок в направлении Тарту так, чтобы разделить легковые и грузовые автомобили, а также достроить другие развязки, чтобы и там разрешить скорость 120 км/ч.