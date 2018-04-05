четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • На отрезке Тартуского шоссе масимальная скорость движения составит 120 км/ч

На отрезке Тартуского шоссе масимальная скорость движения составит 120 км/ч

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ФОТО: Andrus Eesmaa

На расширенном отрезке шоссе Таллинн - Тарту от Козе до Мяо в скором времени, по всей вероятности, можно будет передвигаться со скоростью 120 км/ч, но и на уже имеющейся четырехполосной дороге Департамент шоссейных дорог планирует повысить максимальную разрешенную скорость.

Руководитель департамента шоссейных дорог Прийт Саук подтвердил, что в планах увеличить ограничение скорости до 120 км/ч на уже имеющейся четырехполосной дороге от Юри до Козе, передает rus.err.ee со ссылкой на err.ee.

"Согласно проекту, скорость на отрезке Козе-Мяо — 120 км/ч, и мы хотим его построить так, чтобы на нем можно было разрешить движение с такой скоростью", - отметил Саук, а также добавил, что долгосрочная цель Департамента шоссейных дорог — перестроить первый отрезок в направлении Тарту так, чтобы разделить легковые и грузовые автомобили, а также достроить другие развязки, чтобы и там разрешить скорость 120 км/ч.

Строительные работы на отрезке Таллинн-Тарту, в результате которых из Таллинна до Мяо можно будет двигаться со скоростью 120 км/ч, планируется завершить к 2022 году.

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