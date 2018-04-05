четверг, 5 апреля 2018 г.
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  • Разработанный рекламным агенством Division дизайн упаковки оказался плагиатом

Разработанный рекламным агенством Division дизайн упаковки оказался плагиатом

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Подозреваемый в плагиате дизайн упаковки.

ФОТО: Postimees.ee

Вчера рекламное агенство Division попало в скандал. Выяснилось, что созданный агенством дизайн упаковки, который удостоился награды на творческом фестивале Kuldmuna, является плагиатом.  

Представитель Division Айги Соол сожалеет о случившемся и считает это уроком как для своего предприятия, так и для сектора в целом. 

"Мы приносим извинения автору оригинальной работы, клиентам, рекламному сектору и другим сторонам. Мы сделаем все возможное, чтобы найти решение и в будущем не повторять подобных ошибок, - сказал Соол. - Мы получили важный урок, который несомненно поучителен как для нас, так и для других рекламных кампаний. Призываем всех еще более тщательно проверять созданные субподрядчиком проекты".

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