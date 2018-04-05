Разработанный рекламным агенством Division дизайн упаковки оказался плагиатом

Представитель Division Айги Соол сожалеет о случившемся и считает это уроком как для своего предприятия, так и для сектора в целом.

"Мы приносим извинения автору оригинальной работы, клиентам, рекламному сектору и другим сторонам. Мы сделаем все возможное, чтобы найти решение и в будущем не повторять подобных ошибок, - сказал Соол. - Мы получили важный урок, который несомненно поучителен как для нас, так и для других рекламных кампаний. Призываем всех еще более тщательно проверять созданные субподрядчиком проекты".