«По предварительным данным, двигавшийся в сторону Таллинна автомобиль Opel, за рулем которого находилась 40-летняя женщина, потерял управление и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении в сторону Тарту грузовиком Volvo, которым управлял 21-летний мужчина».

Так было написано в пресс-сообщении полиции, появившемся вечером 22 марта, через десять часов после аварии. Оно было написано на основании показаний, взятых на месте происшествия, и оставляло впечатление, что виновницей ДТП стала сидевшая за рулем Opel телеведущая Сигне Лахтейн (40).

Машина телеведущей после аварии. ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

С турком-дальнобойщиком – тем самым 21-летним мужчиной – на тот момент еще не успели основательно поговорить, поскольку полиция искала переводчика с турецкого языка. Теперь, спустя две недели после аварии, когда полиция опросила и очевидцев происшествия, по данным Postimees, на поверхность всплыла другая версия обстоятельств ДТП.

Согласно этой версии, в момент аварии, ехавшая со стороны Тарту Лахтейн все же находилась на своей полосе. Предположительно, прямо перед аварией Opel совершил обгон, который, по словам дальнобойщика, показался ему опасно долгим.

И хотя в последний момент Opel успел перестроиться в свою полосу, дальнобойщик понял происходящее иначе и интуитивно, во избежание столкновения, рванул свой перевозивший металлические детали Volvo на полосу встречного движения.

Через считанные секунды произошло лобовое столкновение. Было темно, шел мокрый снег, что и внесло свой вклад в случившееся. Покрышки обеих машин соответствовали требованиям.

Теперь следственным органам предстоит выяснить, кто и в какой мере виноват. Поскольку в этом месте обгон запрещен, виновницей аварии может оказаться Лахтейн, однако может оказаться, что неправильно повел себя водитель грузовика. Пока что не опровергнута и изначальная версия аварии, согласно которой именно Лахтейн выехала на встречную полосу.

ФОТО: Postimees.ee

Как сообщил пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры, обстоятельства аварии будут установлены в ходе основательного расследования и на это потребуется время. Но судьбу полторы недели боровшейся за жизнь Лахтейн, получившей тяжелейшие травмы головы, это уже не изменит. Любимая многими телеведущая умерла в Тартуской больнице в понедельник днем. В тот же вечер в эфир вышла ее 200-я передача «Kodutunne».

После появления печальной новости, в социальных сетях были оставлены десятки соболезнований. Репортер новостей TV3 Анна-Мария Вейдеманн-Макко написала: «Ох, Сигне Лахтейн, почему так рано? Ты была таким хорошим человеком, замечательной коллегой. Почему так должно было произойти? Ведь впереди еще так много. Как жаль!»

Работавшая вместе с Лайхтейн главный редактор женского портала Postimees Дагмар Ламп написала: «Сигне было предначертано сделать так много хорошего в этом мире, они делала мир лучше одним своим существованием. Для меня было огромной честью знать тебя, для меня было огромной честью то, что ты была одним из моих главных редакторов. Встретимся на небесах».

На странице передачи «Kodutunne» в сети Facebook по опубликованным соболезнованиям можно понять, что Лахтейн была знакома многим людям. «Нет человека, который сегодня не скорбит. Это знак ее величия, того, насколько она была хорошей! «Kodutunne» в трауре».

Продюсер передачи Кристи Нилов через несколько дней после аварии сказала, что раньше они говорили с Лахтейн, что если с кем-то из авторов передачи что-то случится, ему будет найдена замена и передача в любом случае продолжит выходить.

Поэтому на роль ведущей снова пригласили Аннели Лахе, которая вела программу в 2012-2015 годы. «Мое сердце не могло сказать нет», - сказала Лахе в передаче на той неделе.

В финальном слове передачи «Kodutunne», вышедшей в эфир на Kanal2 в понедельник вечером, Лахтейн говорила, как важно иметь семью, которой можно пожаловаться, если это необходимо. «Я прошу побольше мудрости для всех ученых и врачей, чтобы завтра они могли спасти еще больше жизней, чем сегодня».