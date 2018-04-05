Эстония предоставила политическое убежище осужденному в России активисту

«Рассмотрев и изучив все материалы дела по моему запросу о предоставлении политического убежища, власти Эстонии нашли обоснованным мое заявление о необходимости защиты по причине преследования за взгляды и убеждения», - написал Чадлин в социальной сети Facebook в среду.

Активист покинул РФ весной прошлого года, сообщило агентство «Интерфакс». Согласно его профилю в социальной сети, он находится в Эстонии с июля.

Как сообщил Чадлин агентству «Интерфакс-Поволжье», до предоставления защиты и вида на жительство в Эстонии он находился в лагере для беженцев.

«В России меня преследовали и, как я считаю, незаконно осудили за мои политические убеждения», - сказал он.

Согласно данным картотеки Калининского районного суда Уфы, в ноябре 2017 года Чадлину был заочно вынесен обвинительный приговор по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе суда агентству уточнили, что подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. По данным суда, Чадлин в июне 2014 года создал группу, которая под видом продажи поддержанных автомобилей, якобы находившихся в залоге у банков, обманом похищала деньги граждан. Сумма общего ущерба составила около 3,7 млн рублей (около 52 000 евро), сообщили в пресс-службе. По данным сайта mikset.ru, в материалах суда не поясняется, кто пострадал от действий группы Чадлина, по делу не было свидетелей.

В 2016 году Чадлин вышел из проправительственной организации «Молодая гвардия» и вступил в «Открытую Россию».

Чадлин сказал уфимской редакции радиостанции «Эхо Москвы», что в Эстонии у него есть жилье, работа и даже автомобиль. Он сказал сайту mikset.ru, что планирует выучить эстонский язык, усовершенствовать владение английским языком и заняться бизнесом в интернете.

В пятницу Чадлин собирается выступить в передаче уфимской редакции «Эха Москвы».