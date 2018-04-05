Российский тренер взбесил эстонских фанатов

Клуб из Нымме вел в счете 2:0, но сначала на 74-й минуте нападающий "Левадии" Никита Андреев один мяч отквитал, а через шесть минут Гандо сравнял счет.

Фанаты "Калью" были крайне расстроены результатом, который позволил "Флоре", самому принципиальному сопернику ныммесцев, выйти на первое место в таблице. Главному тренеру "Калью", россиянину Сергею Францеву, вменяется в вину полное отсутствие какой-либо тактики и неумение проводить замены. Российский специалист провел первую замену только на 84-й минуте, когда Роберта Кирсса сменил нападающий Александр Волков.

"Мы потеряли концентрацию, допустили ошибки в обороне. Моментов у нас было много, но мы их не реализовали. Результатом я не доволен, мы вели 2:0, а в результате сыграли вничью. Жалко, что так получилось, но надо продолжать работу", - заявил Францев в интервью Postimees.