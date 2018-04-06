Студия Postimees: а что, если ликвидировать Больничную кассу? 10.30!
6 апреля 2018 г., 5:46
Будущий председатель Партии реформ Кая Каллас предлагает ликвидиролвать Больничную кассу и заказывать медицинские услуги через страховые компании. А что, если этот проект будет реализован?
Смотрите прямой эфир в 10.30!
В студии Postimees тему обсудят нынешний председатель Партии реформ, экс-министр социальных дел Ханно Певкур, депутат Таллиннского горсобрания (Центристская фракция), хирург-онколог Владимир Афанасьев и глава Центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов.
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.