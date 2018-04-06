пятница, 6 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Студия Postimees: а что, если ликвидировать Больничную кассу? 10.30!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Аркадий Попов, Ханно Певкур, Владимир Афанасьев

ФОТО: Pm

Будущий председатель Партии реформ Кая Каллас предлагает ликвидиролвать Больничную кассу и заказывать медицинские услуги через страховые компании. А что, если этот проект будет реализован?

Смотрите прямой эфир в 10.30! 

В студии Postimees тему обсудят нынешний председатель Партии реформ, экс-министр социальных дел Ханно Певкур, депутат Таллиннского горсобрания (Центристская фракция), хирург-онколог Владимир Афанасьев и глава Центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов

  • Будет ли в результате реформы понижен соцналог?
  • Приведет ли ликвидация Больничной кассы к уменьшению очередей?
  • Стоит ли держаться за текущую модель? Или нужно искать альтернативу? 
  • Может ли реформа Больничной кассы стать центральной предвыборной темой? 

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ