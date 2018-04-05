За сутки на Тотальный диктант в Таллинне записалось более тысячи человек

В этом году площадок для написания диктанта в Таллинне будет три. Все они находятся в центре города и подобраны так, чтобы каждый желающий проверить свою грамотность нашел себе мероприятие по вкусу. Написать диктант в академической обстановке, под диктовку филолога можно будет в Таллиннском университете (Нарвское шоссе, 29), в Auditorium Maximum. Читать текст диктанта там будет лектор Наталия Чуйкина.

Однако в Таллинн специально прибудут и два звездных "диктатора". В концертном зале Nordea диктант проведет певец Дима Билан, а в Центре русской культуры аудиторию соберет известный российский актер Виктор Сухоруков. Кроме того, в кафе на первом этаже концертного зала Nordea пройдет тест ТруD, рассчитанный на тех, для кого русский язык является иностранным.

Поучаствовать в акции может каждый, но для этого необходима регистрация. Записаться на Тотальный диктант можно на официальной странице акции в Интернете -https://totaldict.ru/tallinn. Нужно создать личный кабинет, выбрать город и площадку и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Помощь в регистрации можно получить по номеру 640 4105.