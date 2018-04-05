Роскошная галерея: почувствуйте себя римским аристократом!

Предлагаемое в аренду жилье класса люкс позволяет своим гостям окунуться в атмосферу жизни настоящих римских патрициев — ведь палаццо с XVI века и до нынешних дней принадлежит семейству Костагути — одной из самых знатных семей Вечного города. Достаточно сказать, что когда в XVII веке Иннокентий X даровал представителю рода Костагути титул маркиза ди Бальдаккино, вместе с титулом семья получила почетное право принимать у себя в доме папу Римского — честь, которой в то время были удостоены только шесть семей во всем Риме.