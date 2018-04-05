Роскошная галерея: почувствуйте себя римским аристократом!

Costaguti Experience — потрясающе роскошная резиденция в бельэтаже палаццо XVI века, расположенного в самом центре Рима. HQRoom решил познакомить нас с этим уникальным объектом недвижимости.
Предлагаемое в аренду жилье класса люкс позволяет своим гостям окунуться в атмосферу жизни настоящих римских патрициев — ведь палаццо с XVI века и до нынешних дней принадлежит семейству Костагути — одной из самых знатных семей Вечного города. Достаточно сказать, что когда в XVII веке Иннокентий X даровал представителю рода Костагути титул маркиза ди Бальдаккино, вместе с титулом семья получила почетное право принимать у себя в доме папу Римского — честь, которой в то время были удостоены только шесть семей во всем Риме.
Интерьер резиденции площадью 300 квадратных метров разработан итальянскими дизайнерами Сарой Лоллини и Меной Вендитти. Апартаменты включают пять спален, пять полных ванных комнат и одну дамскую комнату, бильярдную и просторную гостиную с окнами, выходящими на площадь Маттеи и Фонтан Черепах.
Потолки резиденции украшают работы музейного уровня — оригинальные фрески XVI и XVII веков, выполненные знаменитыми художниками того времени, такими как братья Цуккари и Кавалер д’Арпино (один из учителей Караваджо). Рядом с ними органично уживаются образцы модернистской живописи и элегантной мебели, создавая неповторимую атмосферу аристократизма, неподвластного времени.
Непременно посмотрите галерею!