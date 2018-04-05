Мартин Мельдер: как низко могут пасть и взлететь эстонские партии?

Уже стало своего рода традицией каждый месяц обсуждать рейтинги партий. Однако перед выборами в Рийгикогу очень важно знать, у кого наибольший потенциал победить, а кто имеет все шансы проиграть. Каков потолок рейтинга для той или иной партии и как низко могут они пасть?

Обычно у людей спрашивают, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись завтра. Так мы, конечно, можем узнать предпочтения респондентов, но остается неизвестным, насколько они уверены в своем выборе и с какой долей вероятности они могли бы проголосовать за другую партию. Вместо того, чтобы отметить одну партию, можно было бы попросить людей оценить, с какой вероятностью они отдали бы свой голос за каждую из названных партий. Так мы получили бы представление о нынешнем максимуме или минимуме партийных рейтингов.

Если избиратель с высокой долей вероятности может проголосовать за несколько партий, можно предположить, что при некоторых обстоятельствах он может изменить свое первичное предпочтение и отдать голос другой партии. Мы сможем посчитать потенциальные голоса респондентов, отданные каждой партии по отдельности, а также минимальный уровень поддержки, где будут учитываться только те люди, которые с большой вероятностью будут голосовать только за одну партию. Эти две цифры – дно и потолок рейтинга каждой партии. Рейтинг на данный момент уместится где-то между ними. Каким покажется положение наших партий в этой перспективе?

Черным обозначен нынешний рейтинг, пунктиром - избирательный порог. ФОТО: Martin Mölder

Если начать снизу, очевидно, что ни Свободная партия, ни IRL еще не достигли дна. Очень верных сторонников у Свободной партии практически нет, а их минимальный рейтинг мог бы оказаться где-то около нуля, в то время как потолок – если бы они сумели заставить голосовать за себя всех, кто выразил хоть какую-то вероятность этого – сейчас составил бы около 15%.

Положение IRL, рейтинг которой находится сейчас где-то около избирательного порога, несколько лучше. Некоторое количество преданных сторонников, хотя и очень небольшое, у них есть. Максимальный рейтинг IRL сейчас мог бы достигать свыше 15%.

Хотя реальный рейтинг зеленых сейчас еще ниже, их положение на самом деле значительно лучше. У них намного больше надежных избирателей, которые с высокой вероятностью проголосовали бы за них и только за них, и кажется, что доля таких избирателей близка к их нынешнему рейтингу.

Можно сказать, что зеленые настолько на дне, насколько могут быть. Они совсем не реализовали свой потенциал. Это и хорошая, и плохая новость для них. Свой электорат они легко могут и увеличить, и потерять. Очень много таких людей, которые со значительной вероятностью могли бы за них голосовать. Если бы зеленые сумели убедить их за себя голосовать, их рейтинг мог бы достигнуть кажущихся невероятными 20%.