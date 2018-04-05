Мартин Мельдер: как низко могут пасть и взлететь эстонские партии?

В отличие от других политических сил Центристской партии, Партии реформ и EKRE нечего бояться, что их рейтинг резко упадет перед выборами, пишет научный сотрудник и политолог Института политических исследований Йохана Скютте Мартин Мельдер.
Уже стало своего рода традицией каждый месяц обсуждать рейтинги партий. Однако перед выборами в Рийгикогу очень важно знать, у кого наибольший потенциал победить, а кто имеет все шансы проиграть. Каков потолок рейтинга для той или иной партии и как низко могут они пасть?
Обычно у людей спрашивают, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись завтра. Так мы, конечно, можем узнать предпочтения респондентов, но остается неизвестным, насколько они уверены в своем выборе и с какой долей вероятности они могли бы проголосовать за другую партию. Вместо того, чтобы отметить одну партию, можно было бы попросить людей оценить, с какой вероятностью они отдали бы свой голос за каждую из названных партий. Так мы получили бы представление о нынешнем максимуме или минимуме партийных рейтингов.
Если избиратель с высокой долей вероятности может проголосовать за несколько партий, можно предположить, что при некоторых обстоятельствах он может изменить свое первичное предпочтение и отдать голос другой партии. Мы сможем посчитать потенциальные голоса респондентов, отданные каждой партии по отдельности, а также минимальный уровень поддержки, где будут учитываться только те люди, которые с большой вероятностью будут голосовать только за одну партию. Эти две цифры – дно и потолок рейтинга каждой партии. Рейтинг на данный момент уместится где-то между ними. Каким покажется положение наших партий в этой перспективе?
Если начать снизу, очевидно, что ни Свободная партия, ни IRL еще не достигли дна. Очень верных сторонников у Свободной партии практически нет, а их минимальный рейтинг мог бы оказаться где-то около нуля, в то время как потолок – если бы они сумели заставить голосовать за себя всех, кто выразил хоть какую-то вероятность этого – сейчас составил бы около 15%.
Положение IRL, рейтинг которой находится сейчас где-то около избирательного порога, несколько лучше. Некоторое количество преданных сторонников, хотя и очень небольшое, у них есть. Максимальный рейтинг IRL сейчас мог бы достигать свыше 15%.
Хотя реальный рейтинг зеленых сейчас еще ниже, их положение на самом деле значительно лучше. У них намного больше надежных избирателей, которые с высокой вероятностью проголосовали бы за них и только за них, и кажется, что доля таких избирателей близка к их нынешнему рейтингу.
Можно сказать, что зеленые настолько на дне, насколько могут быть. Они совсем не реализовали свой потенциал. Это и хорошая, и плохая новость для них. Свой электорат они легко могут и увеличить, и потерять. Очень много таких людей, которые со значительной вероятностью могли бы за них голосовать. Если бы зеленые сумели убедить их за себя голосовать, их рейтинг мог бы достигнуть кажущихся невероятными 20%.
Соцдемам – как и Свободной партии с IRL - потенциально есть очень много что терять. Лояльный электорат соцдемов составляет около 5%. Но если бы они максимально реализовали свой нынешний потенциал, они могли бы набрать около 23% голосов. Их рейтинг мог бы быть в целых два раза выше или в два раза ниже. Они много могут выиграть, но и много проиграть.
Трем крупнейшим партиям – Партии реформ, Центристской партии и EKRE - не о чем беспокоиться, их рейтинг дна не достигнет. EKRE достигла момента, когда их минимальная поддержка может составлять чуть менее 10%, а максимальная – свыше 20%. О своем существовании они точно могут не беспокоиться, поскольку на вершине пищевой цепочки совсем другие проблемы.
Ближе, чем кто-либо другой, к своему потолку сейчас находится Центристская партия. У них очень большой и очень лояльный электорат, но в то же время у них меньше всего сейчас возможностей увеличить эту поддержку. Максимально они могли бы собрать 31% голосов.
Самый высокий потолок рейтинга у Партии реформ – если бы они заманили к себе всех своих потенциальных избирателей, их рейтинг сейчас мог бы достигнуть 40%. Очень много таких людей, которые с большой вероятностью за них голосовали бы. В то же время у них самый большой лояльный электорат. Для 20% избирателей Партия реформ – единственная, за которую они, очевидно, отдали бы свой голос.
Не стоит ожидать, что хоть одна партия сможет достичь своего потолка. Но, если бы, к примеру, Партия реформ набрала 40% голосов, было бы весьма вероятно, что она сумела бы сформировать правительство. Учитывая, как много недовольства и усталости вызвал недавний длительный период правления партии, подобная ситуация, очевидно, грозила бы в итоге еще большим откатом назад. Это плохо повлияло бы на политическую конкуренцию и политический климат в Эстонии.
Данные позаимствованы из опроса Turu-uuringute AS, проведенного в начале года, в рамках которого было лично опрошено 786 эстонских граждан.