Правительство одобрило поправки к Закону об использовании поступающих от приватизации средств

Согласно законопроекту, из резервного фонда реформы собственности можно будет выделять средства церквям, пострадавшим в результате нарушения права собственности во время войны и оккупации, сообщила пресс-служба правительства.

Другая законодательная поправка даст возможность поступившие в резервный фонд в ходе реформы собственности и не использованные средства направлять на покрытие расходов, связанных с благоустройством сооружений. Имеется в виду проблема, на которую указало Министерство финансов: требуются средства на покрытие расходов по приведению в порядок поступающих в пользование государства заброшенных квартир, прежде всего в Ида-Вирумаа. Если в прежние годы в пользу государства переходили одна-две квартиры в год, то в 2016 году таких квартир насчитывалось 15, а в прошлом году уже 78.

Программа реорганизации жилищного хозяйства регионов со снижающейся численностью населения предусматривает в 2018 году направить на эти цели суммарно 1,2 млн евро, а в 2019 году 2,2 млн евро.

Канцлер права Юлле Мадизе направила премьер-министру Юри Ратасу и правительству предложение привести подпункт документа о предоставлении средств из резервного фонда реформы собственности средства в соответствие с конституцией. Канцлер права указала, что предоставление церквям средств из резервного фонда реформы собственности в качестве не подлежащей возвращению дотации для компенсации церквям материального ущерба, полученного в ходе войны и оккупации противоречит конституции, а в пояснительной записке к постановлению не было обосновано, почему при выделении средств предпочтение отдается церквям и в чем как таковой состоит ущерб, причиненный церквям в ходе войны и оккупации.