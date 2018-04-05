четверг, 5 апреля 2018 г.
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Чемпионат мира по футболу впервые может пройти в Северной Африке

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ФОТО: Abdeljalil Bounhar/AP/Scanpix

Марокко желает выставить свою кандидатуру на право проведения мундиаля в 2026 году.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт отметил, что поддержит кандидатуру Марокко в качестве страны проведения ЧМ-2026. Конкуренцию Марокко составит совместная заявка США, Канады и Мексики.

"Я не вижу причин не поддержать близкую нам страну, – цитирует Le Figaro Ле Грэта. – В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много. Марокко может провести турнир, пусть у этой страны и нет таких финансов, как у конкурентов. Франция проголосует за Марокко, возможно, это подтолкнет и другие европейские страны."

Единственный крупный футбольный турнир в Африке состоялся в 2010 году в ЮАР.

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