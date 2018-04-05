Чемпионат мира по футболу впервые может пройти в Северной Африке

"Я не вижу причин не поддержать близкую нам страну, – цитирует Le Figaro Ле Грэта. – В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много. Марокко может провести турнир, пусть у этой страны и нет таких финансов, как у конкурентов. Франция проголосует за Марокко, возможно, это подтолкнет и другие европейские страны."