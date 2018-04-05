Чемпионат мира по футболу впервые может пройти в Северной Африке
5 апреля 2018 г., 18:00
Марокко желает выставить свою кандидатуру на право проведения мундиаля в 2026 году.
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт отметил, что поддержит кандидатуру Марокко в качестве страны проведения ЧМ-2026. Конкуренцию Марокко составит совместная заявка США, Канады и Мексики.
"Я не вижу причин не поддержать близкую нам страну, – цитирует Le Figaro Ле Грэта. – В Африке за всю историю был только один чемпионат мира. Это не так много. Марокко может провести турнир, пусть у этой страны и нет таких финансов, как у конкурентов. Франция проголосует за Марокко, возможно, это подтолкнет и другие европейские страны."
Единственный крупный футбольный турнир в Африке состоялся в 2010 году в ЮАР.