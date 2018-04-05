Власти Греции преподнесли туристам неприятный сюрприз

Как сообщается, курортный сбор в Греции будет удерживаться с туристов независимо от длительности их пребывания в стране. Остановившись в отеле даже на несколько часов, постоялец будет вынужден уплатить 50% налога в зависимости от категории объекта размещения. Если один и тот же номер используется в течение суток разными людьми, с каждого из них будет удерживаться курортный сбор. При позднем выезде дополнительно взимать налог не будут, сообщает turizm.ru.

Стоит добавить, что от курортного сбора не освобождаются туристы, забронировавшие жилье через онлайн-платформу Airbnb и подобные ей. Правда, заплатить придется только в случае, если гостям будут предоставлены дополнительные услуги, например, питание или постельное белье. Сумма сбора составит 0,5 евро с человека.