Тренер сборной Франции обвиняется в изнасиловании

Обвинение в сексуальных домогательствах и насилии, предъявленное двум тренерам Французской федерации легкой атлетики на страницах издания Le Monde будет рассмотрено «очень серьезно». Об этом говорится в коммюнике Федерации 2 апреля, сообщает AFP.

Издание Le Monde обвиняет одного из них, Жискара Самба из US Créteil в изнасиловании, совершенном в январе 2017 года во время групповой тренировки в Италии. Одна из бывших спортсменок, не назвавшая свое имя, сообщила об этом журналистам.

Второй тренер, Паскаль Машат был взят под подозрение 22 февраля 2018 после жалобы на сексуальные домогательства с его стороны от бегуньи на средние дистанции Эммы Додиу. Сам тренер обвинение отрицает.

Коммюнике ФФА подтверждает получение жалоб и объявляет о «незамедлительном» созыве Дисциплинарного комитета, который соберется в апреле и мае.

«ФФА очень серьезно относится к обоим этим случаям: предполагаемые факты по каждому из этих случаев, если они будут доказаны, подрывают человеческое достоинство и наши ценности», — отреагировала ФФА на своем сайте.

«Расследование дисциплинарного комитета позволит услышать показания и противопоставить свидетельства участников, прежде чем будет принято решение», — говорится в коммюнике.

Жискар Самба — ведущий тренер французской федерации легкой атлетики. Он привел к бронзовой медали Димитрия Баско (бег на 110 м с препятствиями) на Олимпийских играх в Рио 2016 года, с 2014 года тренировал французских рекордсменов Синди Билло и Паскаля Мартино-Лагард (бег 100-110 м с препятствиями).