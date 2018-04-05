Тренер сборной Франции обвиняется в изнасиловании

Один из ведущих французских тренеров по лёгкой атлетике Жискар Самба обвиняется в сексуальном насилии в отношении одной из своих спортсменок, сообщает Inside The Games.
Обвинение в сексуальных домогательствах и насилии, предъявленное двум тренерам Французской федерации легкой атлетики на страницах издания Le Monde будет рассмотрено «очень серьезно». Об этом говорится в коммюнике Федерации 2 апреля, сообщает AFP.
Издание Le Monde обвиняет одного из них, Жискара Самба из US Créteil в изнасиловании, совершенном в январе 2017 года во время групповой тренировки в Италии. Одна из бывших спортсменок, не назвавшая свое имя, сообщила об этом журналистам.
Второй тренер, Паскаль Машат был взят под подозрение 22 февраля 2018 после жалобы на сексуальные домогательства с его стороны от бегуньи на средние дистанции Эммы Додиу. Сам тренер обвинение отрицает.
Коммюнике ФФА подтверждает получение жалоб и объявляет о «незамедлительном» созыве Дисциплинарного комитета, который соберется в апреле и мае.
«ФФА очень серьезно относится к обоим этим случаям: предполагаемые факты по каждому из этих случаев, если они будут доказаны, подрывают человеческое достоинство и наши ценности», — отреагировала ФФА на своем сайте.
«Расследование дисциплинарного комитета позволит услышать показания и противопоставить свидетельства участников, прежде чем будет принято решение», — говорится в коммюнике.
Жискар Самба — ведущий тренер французской федерации легкой атлетики. Он привел к бронзовой медали Димитрия Баско (бег на 110 м с препятствиями) на Олимпийских играх в Рио 2016 года, с 2014 года тренировал французских рекордсменов Синди Билло и Паскаля Мартино-Лагард (бег 100-110 м с препятствиями).
По данным Le Monde делом заинтересовалась социальная служба коммуны Кретей из Регионального управления по делам молодежи и спорта, узнавшая летом 2017 года о вероятном случае изнасилования. Именно она собрала свидетельства, прежде чем обратиться в префектуру, передает ИА "Красная весна".