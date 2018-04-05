Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с двоюродной сестрой Юлией

"Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у неё все хорошо", - сказала Виктория "Интерфаксу".

Ранее запись разговора прозвучала в четверг в программе "60 минут" телеканала "Россия 1". При этом ведущие предупредили, что не могут гарантировать подлинность записи, которую телеканалу предоставила Виктория.

Юлия Скрипаль сообщила в этом телефонном разговоре, что ее состояние нормальное.

Отвечая на вопрос Виктории, все ли нормально у отца (Сергея Скрипаля), Юлия ответила: "Все нормально. Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все окей".

Согласно продемонстрированному телеканалом телефонному разговору, Юлия Скрипаль сама позвонила из Лондона Виктории.

"Алле, ты меня слышишь?" - спрашивает Юлия. Виктория отвечает: "Я слышу".

Далее идет следующий диалог:

- Это Юля Скрипаль.

- Ой, Юлька, ты? Я слышу по голосу, что это ты. Понять не могу. Это тебе дали телефон?

- Да.

- Слава Богу. Юляша, у тебя все нормально?

- Нормально. Все хорошо.

- Смотри: если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

- Но тебе визу никто не даст, Вика.

- Если дадут, то мне надо, чтобы ты сказала, могу ли я тебя видеть или нет. Сказала слово "да".

- Я думаю, нет. Тут сейчас ситуация такая, что...

Отвечая на вопрос, чей телефон у Юлии, она ответила: "Это временный такой... Просто тут ситуация сама знаешь какая".

Ведущие телеканала заявили, что не могут подтвердить подлинность этой записи, не знают, кто именно и при каких обстоятельствах записал этот разговор.