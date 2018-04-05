Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с двоюродной сестрой Юлией

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория Скрипаль сообщила, что в четверг общалась со своей двоюродной сестрой по телефону, сообщает "Интерфакс".
"Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у неё все хорошо", - сказала Виктория "Интерфаксу".
Ранее запись разговора прозвучала в четверг в программе "60 минут" телеканала "Россия 1". При этом ведущие предупредили, что не могут гарантировать подлинность записи, которую телеканалу предоставила Виктория.
Юлия Скрипаль сообщила в этом телефонном разговоре, что ее состояние нормальное.
Отвечая на вопрос Виктории, все ли нормально у отца (Сергея Скрипаля), Юлия ответила: "Все нормально. Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все окей".
Согласно продемонстрированному телеканалом телефонному разговору, Юлия Скрипаль сама позвонила из Лондона Виктории.
"Алле, ты меня слышишь?" - спрашивает Юлия. Виктория отвечает: "Я слышу".
Далее идет следующий диалог:
- Это Юля Скрипаль.
- Ой, Юлька, ты? Я слышу по голосу, что это ты. Понять не могу. Это тебе дали телефон?
- Да.
- Слава Богу. Юляша, у тебя все нормально?
- Нормально. Все хорошо.
- Смотри: если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.
- Но тебе визу никто не даст, Вика.
- Если дадут, то мне надо, чтобы ты сказала, могу ли я тебя видеть или нет. Сказала слово "да".
- Я думаю, нет. Тут сейчас ситуация такая, что...
Отвечая на вопрос, чей телефон у Юлии, она ответила: "Это временный такой... Просто тут ситуация сама знаешь какая".
Ведущие телеканала заявили, что не могут подтвердить подлинность этой записи, не знают, кто именно и при каких обстоятельствах записал этот разговор.
По словам Виктории Скрипаль, которая сама предоставила программе телефонную запись, разговор с Юлией состоялся в среду вечером. "Виктория Скрипаль утверждает, что Юлия из Лондона ей сама позвонила", - сказала ведущая.