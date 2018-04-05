Elisa повышает цены

«Повышение стоимости услуги принесет за собой рост скорости интернета. Так, скорость скачивания возрастет до 10Мбит/с, а загрузки до 5 Мбит/с. Более скоростным интернетом клиенты смогут начать пользоваться не позднее первого мая. Счет с новой абонентской платой клиенты получат в июне», - отметил Тедер.

Также Elisa обещает увеличить объемы дневных билетов для клиентов, находящихся за в Европе и России. Цены на услугу не изменятся. В Европе дневной билет теперь будет включать 500 Мб интернета вместо прежних 400. В России этот показатель вырастет почти в три раза — со 150 до 400 Мб. Также изменится объем интернет-трафика для недельного билета в России — с 500 Мб до одного гигабайта.