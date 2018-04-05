Elisa повышает цены

Оператор мобильной связи Elisa с первого мая повышает цены. Соответствующее сообщение клиенты стали получать в среде самообслуживания, пишет Tehnika.
Пресс-секретарь Elisa Таави Тедер подтвердил Postimees, что предприятие повысит на 1,5 евро стоимость старых пакетов для частных договорных клиентов.
По его словам, изменения затронут только старые пакеты, скорость мобильного интернета в которых не превышает 3,5 Мбит/с.
«Повышение стоимости услуги принесет за собой рост скорости интернета. Так, скорость скачивания возрастет до 10Мбит/с, а загрузки до 5 Мбит/с. Более скоростным интернетом клиенты смогут начать пользоваться не позднее первого мая. Счет с новой абонентской платой клиенты получат в июне», - отметил Тедер.
Также Elisa обещает увеличить объемы дневных билетов для клиентов, находящихся за в Европе и России. Цены на услугу не изменятся. В Европе дневной билет теперь будет включать 500 Мб интернета вместо прежних 400. В России этот показатель вырастет почти в три раза — со 150 до 400 Мб. Также изменится объем интернет-трафика для недельного билета в России — с 500 Мб до одного гигабайта.