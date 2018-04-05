В Эстонии будет реорганизована работа 15 общеобразовательных школ

В соответствии с решением горсобрания Хаапсалу, городская школа Nikolai Kool будет присоединена к Хаапсалуской основной школе.

В статусе государственных гимназий новый учебный год начнут гимназия в Виймси, гимназия в Рапла и гимназия в Пайде.

Еще несколько нынешних гимназий перейдет в статус основных школ. Средняя школа Алатскиви имени Юхана Лийва из гимназии превратится в основную школу; Пайдеская гимназия станет Пайдеской основной школой Хаммербека; Пайдеская общая гимназия с 1 сентября - Пайдеской основной школой имени Хиллара Ханссоо.

Средняя школа Тсиргулийна перейдет из статуса гимназии в статус основной; Раплаская гимназия Весироози станет основной школой, присоединится к Раплаской общей гимназии и новое учебное заведение получит название Раплаская школа Весироози; средняя школа Виймси из гимназии станет основной школой; средняя школа Люганузе также перейдет из разряда гимназий в разряд основных.

Еще несколько основных школ будут в начале нового учебного года преобразованы в детские сады-основные школы.

Со школой Меремяэ будет объединен детский сад в Обинитса и новое учебное заведение станет детсадом-основной школой; к основной школе Тудулинна присоединится детский сад Тудулинна и новое учебное заведение станет детсадом-основной школой; к школе Эйдапере присоединится местный детский сад «Кукупай» и новое учебное заведение станет детсадом-основной школой.