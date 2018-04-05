Картина дня: оставленный на улице маленький ребенок, незаконное задержание эстонцев и обновленная пенсионная система

Сотрудники центра по уходу за детьми забыли на улице полуторагодовалого ребенка

В работающем в столичном районе Кристийне центре по уходу за детьми вчера произошел инцидент. Сотрудники заведения забыли на улице полуторагодовалого ребенка, которого обнаружила случайная прохожая, пишет Postimees. Читайте далее...

Дочернее предприятие VKG через суд добивается запрета на строительство терминала EuroChem

Мэрия Силламяэ 1 марта предоставила предприятию EuroChem Terminal Sillamäe AS разрешение на строительство терминала по перевалке аммиака общей стоимостью 15 млн евро, однако фирма VKG Elektrivõrgud OÜ направила в суд жалобу с просьбой аннулировать решение городской управы, утверждая, что объект спроектирован противозаконно, сообщает Rus.err.ee. Читайте далее...

Большая галерея: смотрите, что происходит на международной строительной выставке-ярмарке в Таллинне

Открывшаяся в среду в павильонах Эстонских выставок 21-я международная строительная выставка-ярмарка Eesti ehitab 2018 в этом году особенно представительна и вызывает интерес как у специалистов, так и у обычных потребителей, сообщает Kodu. Читайте далее...

Транспортные компании придумали необычный способ заправлять автомобили в Латвии

Некоторые эстонские предприятия наняли людей, которые раз в неделю совершают поездку в Латвию на грузовом автомобиле, который привозит с собой топливо для всего автопарка компаний, пишет Majandus.24. Читайте далее...

Отпуск эстонцев на Бали закончился незаконным задержанием

Дуло автомата у затылка, руки скованы за спиной, никакой возможности связаться с Министерством иностранных дел Эстонии или местным консулом – в такой ситуации 14 марта оказалась компания путешественников из Эстонии, отправившаяся насладиться коктейлем в кафе гостиницы, расположенной в Нуса-Дуа на Бали, пишет Postimees. Читайте далее...

Судьбоносный обгон погибшей журналистки

Изначальные данные о трагичной аварии, унесшей жизнь матери двоих детей, ведущей популярной телепередачи Сигне Лахтейн, после двух недель следствия начали меняться: изучается также возможность того, что на полосу встречного движения выехала не Лахтейн, а турок-дальнобойщик, пишет Postimees. Читайте далее...

Мария Юферева: если в кармане пять евро, а до зарплаты еще неделя

Социальные меры не организуются с целью получения прибыли, на первом месте стоят вопросы жизненной необходимости и поддержания чувства человеческого достоинства. Поэтому важно понять, что муниципальный магазин LiPo не может сделать приоритетом своей работы посещаемость и оборот, как это делают обычные торговые центры, утверждает старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. Читайте далее...

​Стало известно, какая страна больше всего пострадает от брекзита

Отдельные регионы Германии пострадают от готовящегося выхода Великобритании из ЕС сильнее, чем другие территориальные формирования в составе Евросоюза, сообщает dw.com со ссылкой на исследование Комитета регионов - консультативного органа Европейского Союза. Читайте далее...

Спецслужбы Британии сообщили, что определили место производства "Новичка" в России

Британские спецслужбы считают, что установили место, где в России был произведено вещество, которым в Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Times. Читайте далее...

Трое в лодке, не считая Трампа