В прошлом году в Эстонии убили или пытались убить 45 человек

Всего за 2017 год было зарегистрировано 26 929 преступлений, что на семь процентов меньше, чем в 2016 году и на 47 процентов меньше, чем в 2007 году. 40 процентов всех преступлений относятся к имущественным преступлениям. На долю Таллинна приходится 39 процентов всех преступлений, о которых правоохранительным органам стало известно.

Статистика преступлений, совершенных в 2017 году, показала снижение количества имущественных преступлений (-1529, то есть -12 процентов). Также снизилось количество так называемых преступлений на дорогах (-459, то есть -12 процентов), должностных преступлений (-254, то есть -48 процентов) и преступлений против личности (-248, то есть минус четыре процента). Зато увеличилось количество преступлений на доверии (+222, то есть +15 процентов) и преступлений, связанных со здоровьем населения (+221, то есть +17 процентов).

В прошлом году в столице было зарегистрировано 10 437 уголовно наказуемых правонарушений, что на 878, или на восемь процентов больше, чем годом ранее. Больше всего в Таллинне воровали (3692) и садились за руль в состоянии опьянении (590), правда, как говорят данные статистики, по сравнению с прежними годами и тут видна тенденция на снижение.

О своей работе отчитались и правоохранительные органы. Показатель раскрываемости в прошлом году составил 69 процентов. 34 процента всех раскрытых преступлений касались имущественных преступлений. Так и не найдя виновных, сыщики прекратили производство по 6022 делам. А в случае 7122 преступлений было применено согласительное производство.

В 2017 году было зарегистрировано 1022 преступления, совершенные несовершеннолетними. 395 из них относились к нанесению телесных повреждений, а 228 были кражами. Полиция выявила 563 подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет, 84 процента из них юноши, 16 процентов – девушки.

Чаще всего несовершеннолетние попадаются на кражах и драках, однако по статистике можно видеть, что в прошлом году, например, 10 подростков были пойманы за рулем в состоянии опьянения, действия 20 человек расценили как разбойное нападение, а 11 – как вымогательство.

В 2017 году полиции стало известно о 7296 преступлениях, связанных с насилием. Каждое десятое преступление является насилием в семье. 2/3 из них связаны с нынешними или бывшими отношениями в паре. Чаще всего речь идет об избиениях. Однако в прошлом году, по предварительным данным, было совершено 14 убийств/умышленных убийств, или их попыток, которые связаны с отношениями между близкими людьми. Восемь человек погибли.

Всего же в прошлом году в Эстонии убили или пытались убить 45 человек. Еще 33 человека умерли в результате нападений, совершенных в 2016 году. 25 убийств и умышленных убийств были совершены в Харьюмаа. Преобладающее большинство убийств совершалось в состоянии алкогольного опьянения, и большинство убитых тоже были пьяны в момент гибели.

В 2017 году полиции стало известно о как минимум четырех преступлениях, связанных с разжиганием ненависти (раса, вероисповедание, происхождение, национальность и сексуальная ориентация). Три из них относились к злостному нарушению общественного порядка, одно – к угрозам. В трех случаях жертвами стали выходцы из Африки, а в одном причиной послужил флаг Украины на одежде потерпевшего.

В прошлом году полиция занималась 288 случаями коррупции, 77 из которых касались коррупции в области здравоохранения. В целом же по сравнению с 2016 году количество коррупционных преступлений снизилось на 48 процентов. Это нужно учесть, поскольку 2017 год был годом местных выборов. Правда, свою лепту в уменьшение выявленных случаев внесло то, что в 2016 году правоохранительные органы провели масштабную чистку пунктов прохождения технического осмотра.

Что касается сферы здравоохранения, то большая часть преступлений связана с подделкой справок о состоянии здоровья для получения социальных пособий и для представления на медкомиссию с целью получить отсрочку от службы в армии. Сумма средней взятки составила 700 евро.