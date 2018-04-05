Эстонско-украинский портал недвижимости: объявления о продаже квартир с 360° обзором пользуются успехом

Если обычные фотографии в объявлениях о продаже недвижимости - это картинки, снятые с того места, где находился фотограф, то, благодаря новой технологии 360°, любой человек, который просматривает объявления, ощущает, что находится внутри квартиры или дома.

«Мы хотели, чтобы наши предложения не были похожи на приевшиеся пользователям объявления «адрес - площадь – стены». И мы придумали некую проверку квартир нашими инспекторами. Но не простую, а видео-проверку со съемкой на 360 градусов на основе технологии, которая еще недавно использовалась на Марсе – для съемок поверхности планеты марсоходом Curiosity», — говорит проект-менеджер сайта DOM.RIA.com Валерий Орехов.

По словам Орехова, от камеры 360 нельзя скрыть даже мелкие погрешности, например, трещину в стене или плохо окрашенную часть дома. «Каждое фото можно покрутить, рассмотреть потолок, пол, стены - можно даже полюбоваться видом из окна. Маклер может показать покупателю десять вариантов квартир, не выходя из офиса. Это значительно экономит время, а главное, проверенными таким образом предложениями интересуются в девять раз чаще», - сказал Орехов.

Все начинается с желания клиента сделать такую съемку. На сайте он оставляет заявку, причем сделать это можно еще до того, как имущество выставлено на продажу. В течение следующих пяти минут координатор перезванивает клиенту и узнает все подробности о недвижимости и время, когда представитель фирмы может подъехать на место.

Эта услуга платная, но стоит буквально несколько евро. Прошедшие такую видео-проверку объекты появляются на сайте максимум через два дня с пометкой “проверенная квартира” и сохраняется там три месяца.