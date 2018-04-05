Конкурент BMW M4 от Alfa Romeo будет иметь технологии от LaFerrari

По предварительной информации, купе Alfa Romeo Giulia станет самой мощной дорожной моделью марки. В гибридной модификации отдача силовой установки составит 650 лошадиных сил. Это больше, чем у ближайших конкурентов: BMW M4 (431 лошадиная сила), Audi RS5 (450 сил) и Mercedes-AMG C63 S Coupe (510 лошадиных сил), пишет motor.ru.

Публичный дебют двухдверки Giulia состоится до конца текущего года. Старт продаж запланирован на 2019-й.

В основе купе будет лежать шасси седана, топовая модификация которого — Quadrifoglio — комплектуется такой же «битурбошестеркой», но без гибридной составляющей. Отдача агрегата — 510 лошадиных сил (600 Нм). Он может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.