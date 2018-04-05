Финляндия дала согласие на строительство Nord Stream 2

Как отмечается в пресс-релизе кабинета министров Финляндии, из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать другие потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.

Ранее разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в своей исключительной экономической зоне выдала Германия. Также свои разрешения помимо России должны дать Дания и Швеция.