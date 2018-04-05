четверг, 5 апреля 2018 г.
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Финляндия дала согласие на строительство Nord Stream 2

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ФОТО: Scanpix

Правительство Финляндии 5 апреля дало разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 в своей исключительной экономической зоне.

Как отмечается в пресс-релизе кабинета министров Финляндии, из 1220 км трассы магистрали через финскую зону пройдет 374 километров.

В числе требований к проекту финская сторона отмечает, что он должен быть выполнен таким образом, чтобы на более позднем этапе можно было реализовать другие потенциальные инфраструктурные проекты в исключительной экономической зоне Финляндии.

Ранее разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в своей исключительной экономической зоне выдала Германия. Также свои разрешения помимо России должны дать Дания и Швеция.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

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