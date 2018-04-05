четверг, 5 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Внимание, новый розыгрыш!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Лаури Лаан

Дорогие читатели Rus.Postimees! Уличное гурме-кафе Jahu приглашает любителей пиццы опробовать новое меню. А мы предлагаем вам попытать счастья в нашем новом розыгрыше.

Итак, разыгрываем: две любые пиццы от Вадима Пярна, два бокала экологически чистого натурального эстонского яблочного сока, два эклера от LushMama и две чашки кофе на выбор – из специально подобранных для Jahu сортов зерен от Ventus Röstikоda.

Команда Jahu tänavagurmee ждет вас!

ФОТО: Лаури Лаан

Итоги конкурса мы подведем через неделю, 12 апреля, а победителям, кроме вкусной еды, предстоят интервью, встреча с собственниками заведения и уже ставшая традиционной фотосессия.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ