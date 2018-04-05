четверг, 5 апреля 2018 г.
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Стрельба в турецком университете: есть погибшие

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Полиция Турции. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arnaud Andrieu/SIPA/Arnaud Andrieu/SIPA

В результате вооруженного нападения на Анатолийский университет (Османгази) в турецком городе Эскишехир погибли четыре человека. Стрелок задержан. Об этом сообщает CNN Turk.

Как уточняет телеканал, среди студентов жертв нет. Погибли четыре сотрудников университета. По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета, пишет "Коммерсант".

Анатолийский университет — самый крупный в стране и четвертый по числу студентов в мире.

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