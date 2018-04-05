Стрельба в турецком университете: есть погибшие
5 апреля 2018 г., 16:00
В результате вооруженного нападения на Анатолийский университет (Османгази) в турецком городе Эскишехир погибли четыре человека. Стрелок задержан. Об этом сообщает CNN Turk.
Как уточняет телеканал, среди студентов жертв нет. Погибли четыре сотрудников университета. По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета, пишет "Коммерсант".
Анатолийский университет — самый крупный в стране и четвертый по числу студентов в мире.