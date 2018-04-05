Флот РФ обстрелял воздушные цели на Балтийском море

Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника отработали корветы "Стерегущий", "Стойкий", "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", сказали в пресс-службе.

"В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы "Кинжал", "Кортик", способные надежно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, а также корабельные артиллерийские установки АК-630", - сказали в пресс-службе.

Во время боевых стрельб экипажи отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны соединения надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей, сказали военные.

По их словам, стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области.

Накануне стало известно, что российские военные усиливают группировку кораблей, которые проводят учения в Балтийском море. В среду в море из Балтийской военно-морской базы вышли малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый дол", "Ливень" и "Пассат", сообщили в пресс-службе Балтийского флота РФ.

Ранее в пресс-службе Балтфлота сообщили, что на маневры в море вышли корветы Балтийского флота "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и сторожевик "Ярослав Мудрый".

"Экипажи всех групп кораблей отработают обнаружение отряда условного противника и произведут совместные электронные пуски ракетного оружия. В ходе условной ракетной стрельбы корабли выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника", - сообщили в пресс-службе.

Одна из зон учений расположена близ побережья Латвии, другая необычно близко от территориальных вод Швеции и Дании.