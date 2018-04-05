четверг, 5 апреля 2018 г.
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Нарва и Раквере подписали договор о сотрудничестве для получения титула "Культурной столицы Европы"

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ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня,  5 апреля, в Таллиннском центре Vaba lava Нарва и Раквере подписали договор о сотрудничестве в подготовке заявки на участие в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024 года. Свои подписи под текстом договора поставили мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Раквере Марко Торм.

По словам Тармо Таммисте, у Нарвы сейчас хорошие шансы побороться за высокий титул: «Нарва продвинулась вперед с подготовкой своей кандидатуры, и желание Раквере принять участие пришло в очень удобное для нас время. Дорога в Нарву ведет через Раквере, поэтому мы считаем отличным решением объединить силы в подготовке заявки с городом с такими своеобразными и интересными культурными особенностями и традициями».  

После подписания договора в  17.00 в поп-ап баре Tallinn Music Week (Пярнуское шоссе, 6) пройдут дебаты между мэрами Нарвы, Тарту и Раквере на тему «Культурная столица Европы: кто и почему?». Главы городов обсудят планы и идеи городов-кандидатов, расскажут о том,  что города ждут от подготовки заявки и от самого титула, подискутируют на тему того, у кого из городов больше шансов получить титул. Портал postimees.ee будет вести прямую трансляцию этого  мероприятия. 

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