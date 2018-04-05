У арестованного за взятки чиновника, рассекавшего по Таллинну на Lamborghini, обнаружили целый автопарк

В среду вечером Харьюский уездный суд дал санкцию на арест заместителя руководителя ремонтного цеха TLT Яануса Винка, подозреваемого в получении крупной взятки, пишет Postimees.

Несмотря на не самую гламурную должность, Винк вел роскошный образ жизни: ему принадлежит дом в Таллинне на Раннамыйза-теэ, восемь квартир в Мустамяэ, Нымме, Пыхья-Таллинне, Кристийне, в центре и в Ласнамяэ. К тому же у него есть два земельных участка в Маарду общей площадью в 14,5 гектара.

Кроме того, как писал Eesti Päevaleht, Винк любил прокатиться на Lamborghini, а во дворе его особняка в Хааберсти раскинулся целый автопарк. Это подтвердили сегодня и фотографии Postimees, снятые с дрона.

С чего все началось

В начале этой недели прокуратура задержала по подозрению в коррупции директора службы автобусного движения Андреса Херкеля, руководителя автобусного ремонтного цеха Ханнеса Эрбсена, заместителя руководителя автобусного ремонтного цеха Яануса Винка и занимавшего самый высокий пост из всей четверки члена правления TLT, присяжного адвоката Алара Урма.

Кроме них в связи со взяточничеством были задержаны три человека. Один из них, по данным Postimees, - частный предприниматель Таави Коплимяэ. В его единоличном владении находится зарегистрированная в Рапламаа KTK Tehnika OÜ, которая, начиная с 2012 года, практически единственная выигрывала конкурсы госпоставок автобусов в столице.

Одно из крупнейших расследований взяточничества за последние годы было начато прошлым летом. Анализ Центральной криминальной полиции показал, что конкурсы госпоставок, организуемые TLT, в большинстве случаев выигрывает маленькая фирма, в которой работает один человек.