Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.

По словам отца, беременность прошла без проблем.

"Вес младенца – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра, – рассказывает мужчина. – Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Роды прошли, тем не менее, хорошо".

Родители рассказали в интервью Lännen Media, что они столкнулись с бюрократическими препонами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека уже стоит социальный идентификационный номер мужчины.

Это событие порталу Stolitsa.ee прокомментировал депутат Рийгикогу от партии EKRE Яак Мадисон: «Несмотря на то, что СМИ преподносят это как роды мужчины, все-таки рожала женщина. Да, она принимала гормональные препараты и юридически была оформлена как мужчина, но по факту у нее были женские половые органы.