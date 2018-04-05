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Впервые в Финляндии мужчина стал матерью Мадисон: надеюсь, в Эстонии не дойдут до таких извращений!

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Scanpix

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец. По информации информагентства Lännen Media, роды должны были произойти в первой половине марта, однако ребенок появился на свет парой недель позднее, пишет Yle.

Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности как мужчина. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попробовать завести ребенка вместе со своим партнером.

По словам отца, беременность прошла без проблем. 

"Вес младенца – почти 4 килограмма, рост – 53 сантиметра, – рассказывает мужчина. – Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Роды прошли, тем не менее, хорошо".

Родители рассказали в интервью Lännen Media, что они столкнулись с бюрократическими препонами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у ждущего ребенка человека уже стоит социальный идентификационный номер мужчины.

Это событие порталу Stolitsa.ee прокомментировал депутат Рийгикогу от партии EKRE Яак Мадисон: «Несмотря на то, что СМИ преподносят это как роды мужчины, все-таки рожала женщина. Да, она принимала гормональные препараты и юридически была оформлена как мужчина, но по факту у нее были женские половые органы. 

Я надеюсь, что мы в Эстонии не дойдем до таких извращений. Конечно, у нас живут люди, которые хотят менять пол, но они не должны пропагандировать свои желания в общественном пространстве. Если хотят менять пол пусть меняют, но их нельзя будет назвать полноценными родителями».

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