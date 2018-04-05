В Сети появилось видео царь-дачи Тулеева: ее территорию сравнили с целым совхозом

Авторы канала опубликовали видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлен вид на резиденцию сверху. Также сообщается, что на территории расположены 11 жилых домов, десятки хозблоков и даже озеро, передает Newsru.com. "Хватит места для целого совхоза", - отмечается в тексте, сопровождающем видео.

В нем также говорится, что неподалеку от резиденции расположено село. Однако оно отгорожено от "царь-дачи" Тулеева плотным лесом. Дорожное сообщение между этими двумя объектами отсутствует.

Аман Тулеев ушел с поста губернатора, на котором провел 21 год, 1 апреля. Причиной он назвал невыносимый моральный груз после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек.

Сообщалось, что, несмотря на отставку, Тулеев сохранит ряд льгот. В частности, бывшему главе региона положена ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ, она будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.

Кроме того, за Тулеевым сохранятся его резиденция в селе Мазурово, служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к интернету и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам, а также помощник в общественной деятельности.

Ранее СМИ сообщали, что в пользовании Тулеева после отставки должен остаться жилой дом площадью более 280 квадратных метров. Об этом, в частности, упоминало РИА "Новости" со ссылкой на декларацию Тулеева за 2016 год. "Недвижимое имущество в пользовании: земельный участок, 1788 квадратных метров, жилой дом, 281,5 квадратных метра", - приводило выдержку из документа агентство.

Впечатлениями от резиденции Тулеева в Мазурово ранее делился депутат Государственной думы от Кузбасса, член комитета по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, он впервые оказался там, когда Владимир Путин навещал Тулеева, который был на больничном и восстанавливался после операции. "Обстановка в доме спартанская... простая мебель советского образца... никакого золота и прочего китча", - охарактеризовал дом Горелкин (цитата по РИА "Новости").

Корреспондент агентства съездил в пригород Кемерово и убедился, что резиденция Тулеева в селе Мазурово по-прежнему строго охраняется. От трассы М-53 к ней ведет неприметный поворот, въезд на который запрещен "кирпичом". Несмотря на знак, к резиденции проложены 600 метров хорошей автомобильной дороги, а у самой резиденции на небольшой парковке стоят три автомобиля недорогих марок - вероятно, работников.

C дороги хорошо видно, что резиденцию окружает только сосновый лес, никаких других строений тут нет. Въезд в резиденцию закрывают ворота. Рядом стоит светофор, на котором горит красный свет. Из асфальта поднимается барьер-автомат, преграждающий дорогу.