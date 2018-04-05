Популярный тропический курорт закрывают из-за фекалий

Как отмечает издание, президент страны Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова с 26 апреля из-за того, что остров, по его словам, превратился в выгребную яму. Ранее Дутерте осудил отели, рестораны и другие предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море и пригрозил закрыть остров надолго.