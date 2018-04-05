Популярный тропический курорт закрывают из-за фекалий

Остров Боракай на Филиппинах закроют для туристов с 26 апреля на шесть месяцев из-за экологических проблем, сообщает в четверг "Би-би-си".
Как отмечает издание, президент страны Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова с 26 апреля из-за того, что остров, по его словам, превратился в выгребную яму. Ранее Дутерте осудил отели, рестораны и другие предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море и пригрозил закрыть остров надолго.
В прошлом году Боракай посетили почти 2 млн гостей, доходы от туризма превысили $1 млрд. "Туристический бизнес на острове представляют около 500 предприятий. Поскольку их работа будет нарушена, правительство окажет им финансовую помощь", - сообщает "Би-би-си".
Белые пески пляжей Боракая считаются одними из самых красивых на планете. В 2017 году пользователи портала о туризме TripAdvisor поставили остров на первое место в рейтинге лучших пляжных направлений.