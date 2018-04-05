четверг, 5 апреля 2018 г.
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Популярный тропический курорт закрывают из-за фекалий

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Белоснежный пляж острова Боракай.

ФОТО: Alexander Shalamov/PantherMedia / Scanpix

Остров Боракай на Филиппинах закроют для туристов с 26 апреля на шесть месяцев из-за экологических проблем, сообщает в четверг "Би-би-си".

Как отмечает издание, президент страны Родриго Дутерте принял решение о закрытии острова с 26 апреля из-за того, что остров, по его словам, превратился в выгребную яму. Ранее Дутерте осудил отели, рестораны и другие предприятия за то, что они спускают сточные воды прямо в море и пригрозил закрыть остров надолго.

В прошлом году Боракай посетили почти 2 млн гостей, доходы от туризма превысили $1 млрд. "Туристический бизнес на острове представляют около 500 предприятий. Поскольку их работа будет нарушена, правительство окажет им финансовую помощь", - сообщает "Би-би-си".

Белые пески пляжей Боракая считаются одними из самых красивых на планете. В 2017 году пользователи портала о туризме TripAdvisor поставили остров на первое место в рейтинге лучших пляжных направлений.

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