четверг, 5 апреля 2018 г.
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Если вы увидите эту белую Audi, немедленно звоните в полицию!

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Audi, на которой может передвигаться Ингвар.

ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 31-летнего Ингвара, пропавшего в Тарту вечером 4 апреля. Мужчина может передвигаться на белой Audi A5 Sportback с регистрационным номером 456 BMS.

Полиция разыскивает пропавшего 31-летнего Ингвара.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В последний раз с Ингваром контактировали вечером 4 апреля, позже полиция установила, что вчера вечером мужчина проезжал улицу Тийги. После этого его телефон отключился, местонахождение Ингвара неизвестно.

По словам руководителя оперативной службы Лыунаской префектуры Арго Турба, Ингвара и автомобиль разыскивают полицейские патрули, параллельно проверяются различные места и адреса, где мужчина мог бы находиться, но пока поиски не принесли результатов.

«Известно, что вчера около 17 часов у Ингвара закончился рабочий день, он поговорил по телефону с родственником, после чего должен был поехать домой, но по неизвестной причине дома так и не появился», - сообщил Турба.

Полиция проверила, не попадал ли автомобиль в ДТП, но эта версия не нашла подтверждения. Известно также, что машина не выезжала за пределы Эстонии.

Приметы Ингвара: рост около 187 см, светлые короткие волосы. Он может быть одет в темно-синюю куртку или в серое пальто.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины или изображенного на фото автомобиля, сообщить об этом по номеру 112.

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