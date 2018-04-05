Если вы увидите эту белую Audi, немедленно звоните в полицию!

Полиция разыскивает пропавшего 31-летнего Ингвара. ФОТО: Lõuna prefektuur

В последний раз с Ингваром контактировали вечером 4 апреля, позже полиция установила, что вчера вечером мужчина проезжал улицу Тийги. После этого его телефон отключился, местонахождение Ингвара неизвестно.

По словам руководителя оперативной службы Лыунаской префектуры Арго Турба, Ингвара и автомобиль разыскивают полицейские патрули, параллельно проверяются различные места и адреса, где мужчина мог бы находиться, но пока поиски не принесли результатов.

«Известно, что вчера около 17 часов у Ингвара закончился рабочий день, он поговорил по телефону с родственником, после чего должен был поехать домой, но по неизвестной причине дома так и не появился», - сообщил Турба.

Полиция проверила, не попадал ли автомобиль в ДТП, но эта версия не нашла подтверждения. Известно также, что машина не выезжала за пределы Эстонии.

Приметы Ингвара: рост около 187 см, светлые короткие волосы. Он может быть одет в темно-синюю куртку или в серое пальто.