четверг, 5 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • Обширная утечка данных: в интернете доступны 1,5 миллиарда конфиденциальных документов

Обширная утечка данных: в интернете доступны 1,5 миллиарда конфиденциальных документов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Для получения доступа к файлам исследователям не пришлось удостоверять свою личность.

ФОТО: AIVAR AOT

В интернете доступны около полутора миллиардов конфиденциальных документов, в том числе - извещения о зарплате, снимки с медицинских осмотров и информация о еще не поступивших в продажу товарах, сообщили в четверг исследователи в области кибербезопасности.

По словам специалистов предприятия Digital Shadows, в течение первых трех месяцев 2018 года было обнаружено большое количество приватной информации, касающейся частных лиц и фирм по всему миру.

Всего объем конфиденциальных документов, находящихся практически в свободном доступе, достигает 12 петабайт. Это в 4000 раз больше, чем объем так называемых панамских документов.

«Эти файлы находятся в свободном доступе для всех, кто хоть немного разбирается в технике», - сказал вице-президент Digital Shadows Рик Холланд, добавив, что для получения доступа к файлам исследователям не пришлось удостоверять свою личность.

По словам Холланда, доступность файлов облегчает работу злоумышленникам. 

Примерно 36 процентов обнаруженных файлов происходит из стран Евросоюза. 16 процентов обнаружили в США, также их обнаружили в Азии и на Ближнем Востоке.

Семь процентов данных неправильно конфигурированы в облако Amazon. Как утверждает Холланд, главная проблема не в облачной технологии предприятия, а в том, как пользователи обращаются со своими данными.

Большую часть файлов обнаружили из-за недостаточной защиты на серверах и в протоколах распределения файлов, свидетельствует рапорт.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ