Обширная утечка данных: в интернете доступны 1,5 миллиарда конфиденциальных документов

По словам специалистов предприятия Digital Shadows, в течение первых трех месяцев 2018 года было обнаружено большое количество приватной информации, касающейся частных лиц и фирм по всему миру.

Всего объем конфиденциальных документов, находящихся практически в свободном доступе, достигает 12 петабайт. Это в 4000 раз больше, чем объем так называемых панамских документов.

«Эти файлы находятся в свободном доступе для всех, кто хоть немного разбирается в технике», - сказал вице-президент Digital Shadows Рик Холланд, добавив, что для получения доступа к файлам исследователям не пришлось удостоверять свою личность.

По словам Холланда, доступность файлов облегчает работу злоумышленникам.

Примерно 36 процентов обнаруженных файлов происходит из стран Евросоюза. 16 процентов обнаружили в США, также их обнаружили в Азии и на Ближнем Востоке.

Семь процентов данных неправильно конфигурированы в облако Amazon. Как утверждает Холланд, главная проблема не в облачной технологии предприятия, а в том, как пользователи обращаются со своими данными.