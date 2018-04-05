четверг, 5 апреля 2018 г.
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Видео: такси увязло в грязи на государственном шоссе

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ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня в 15.26 жительница деревни Ахунапалу в волости Кастре Кристина Тракс опубликовала видео в социальных сетях, на котором запечатлено такси, застрявшее в грязи на государственном шоссе. Об этом пишет Tartu Postimees.

По словам Тракс, которая помогла вытащить такси, неподалеку от этого участка дороги стоит с десяток домов. Живут там в основном пенсионеры. «Я не представляю, как, например, здесь сможет проехать скорая помощь. Почтовый автомобиль уже прекратил ездить, скоро, видимо, и автобус перестанет ходить. Такое и раньше весной бывало, - добавила Тракс. - Посмотрим, можно ли будет здесь проехать на следующей неделе. Но завтра-послезавтра я буду держаться от дороги подальше».

Прошлым летом дороги, конечно, ремонтировались, но самые проблемные участки остались в прежнем состоянии. «Не знаю, может материал закончился», - говорит Тракс. Она предполагает, что государство, вероятно, не видит необходимости инвестировать в эту дорогу, потому что живет в этих местах всего около полусотни человек.

Застрявшее на шоссе Кынну-Ахунапалу такси везло детей Тракс из школы домой. В добавленном к видео описании Тракс заметила, что не знает, смогут ли дети отправиться завтра в школу по непроходимой дороге или нет.

Из-за плачевного состояния дороги она уже писала в школу, что дети на неопределенное время не смогут посещать уроки.

За три часа до публикации видео Тракс еще могла проехать по дороге на своей машине, но позже этот участок превратился в настоящее болото. Ехать по нему можно было лишь на первой передаче, днище машины терлось о дорогу.

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