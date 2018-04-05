Видео: такси увязло в грязи на государственном шоссе

По словам Тракс, которая помогла вытащить такси, неподалеку от этого участка дороги стоит с десяток домов. Живут там в основном пенсионеры. «Я не представляю, как, например, здесь сможет проехать скорая помощь. Почтовый автомобиль уже прекратил ездить, скоро, видимо, и автобус перестанет ходить. Такое и раньше весной бывало, - добавила Тракс. - Посмотрим, можно ли будет здесь проехать на следующей неделе. Но завтра-послезавтра я буду держаться от дороги подальше».

Прошлым летом дороги, конечно, ремонтировались, но самые проблемные участки остались в прежнем состоянии. «Не знаю, может материал закончился», - говорит Тракс. Она предполагает, что государство, вероятно, не видит необходимости инвестировать в эту дорогу, потому что живет в этих местах всего около полусотни человек.

Застрявшее на шоссе Кынну-Ахунапалу такси везло детей Тракс из школы домой. В добавленном к видео описании Тракс заметила, что не знает, смогут ли дети отправиться завтра в школу по непроходимой дороге или нет.

Из-за плачевного состояния дороги она уже писала в школу, что дети на неопределенное время не смогут посещать уроки.